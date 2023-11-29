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Пентхаусы в Бар, Черногория

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4 объекта найдено
Пентхаус 2 спальни в Бар, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Бар, Черногория
Комнаты 3
Этаж 6
ID 868 Продается пентхаус с 2 спальнями в Баре. Локация: Бар, первая линия, на равнине…
€370,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с лифтом, новое здание в Бар, Черногория
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с лифтом, новое здание
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Продажа: Пентхаус в Черногории со своей террасой на крыше 136+160 м2 с эксклюзивным правом …
€590,000
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Пентхаус 2 спальни в Бар, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Бар, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 296 м²
ID 714 Продается пентхаус в Баре Расположен в центре города, вблизи рынка. Панорамный…
€690,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Пентхаус 3 спальни в Бар, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Бар, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 11
ID 517 Продается пентхаус в строящемся доме в Баре. Дом расположен в тихом районе Илин…
€320,000
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Realting.com
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