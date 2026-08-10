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Пентхаусы в Баре, Черногория

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6 объектов найдено
Пентхаус в Бар, Черногория
Пентхаус
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
| 144 м² | 1 линия | Подогрев пола | Лифт | Джакузи | Сауна Продаётся просторный пентхаус…
$392,006
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Пентхаус в Бар, Черногория
Пентхаус
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Продажа: Пентхаус в Черногории со своей террасой на крыше 136+160 м2 с эксклюзивным правом п…
$690,399
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Пентхаус в Бар, Черногория
Пентхаус
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 6/6
В пентхаусе на 6-м этаже (Р+5) в двух шагах о моря продается просторная квартира с тремя спа…
$366,838
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Пентхаус 4 комнаты в Бар, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 156 м²
Квартира с джакузи  в Баре в Зетаградне Продается квартира с тремя спальнями 156 m2 Стру…
$414,946
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Пентхаус 4 комнаты в Бар, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 135 м²
К продаже предлагается роскошный пентхаус в центре Бара, Zetagradnje. 135 м² общая 95 м² жи…
$466,814
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Пентхаус 4 комнаты в Бар, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 113 м²
Пентхаус 113 м2 в Баре. Пентхаус в новом доме в 150 м от моря с видом на море!  Отличная л…
$430,406
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Параметры недвижимости в Баре, Черногория

с видом на море
Недорогая
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