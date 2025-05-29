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Пентхаусы в Доброте, Черногория

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12 объектов найдено
Пентхаус в Доброта, Черногория
Пентхаус
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Котор, Доброта - Две квартиры в пентхаусе с потрясающим видомПентхаусы, предлагающие роскошн…
$850,091
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Adria Estate
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English, Русский
Пентхаус в Доброта, Черногория
Пентхаус
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 403 м²
An amazing four bedroom penthouse for sale in Dobrota, from all windows and terraces of whic…
$669,098
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус 4 комнаты в Доброта, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Предлагаем Вашему вниманию новый уникальный пентхаус с тремя спальнями площадью 109 кв метро…
$488,762
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус в Доброта, Черногория
Пентхаус
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Этаж 4/4
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$816,671
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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English, Русский
Пентхаус в Доброта, Черногория
Пентхаус
Доброта, Черногория
Количество спален 3
#Luxury_Sale_Dobrota #Penthouse_Sale ID 92 Sale Penthouse Apartment in Dobrota Elegant…
$811,957
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SMinvestment RealEstate
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English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Пентхаус в Доброта, Черногория
Пентхаус
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 204 м²
Трехкомнатная квартира, 204 м2, в новом жилом комплексе в Доброте, Котор.Внутренняя площадь …
$911,752
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Пентхаус в Доброта, Черногория
Пентхаус
Доброта, Черногория
Количество спален 2
ID-980 - Продается пентхаус в верхнем этаже нового жилого комплекса в Доброте, Котор Лока…
$326,965
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Пентхаус в Доброта, Черногория
Пентхаус
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Площадь 208 м²
Пентхаус в новом комплексе с бассейном в Доброте, недалеко от города Котор. Квартира располо…
$579,782
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Пентхаус 3 комнаты в Доброта, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 6
ID 665 Продается пентхаус в  новом жилом комплексе, Доброта. Жилой комплекс с бассейно…
$347,678
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Пентхаус 5 комнат в Доброта, Черногория
Пентхаус 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 408 м²
Этаж 5/5
Продается пентхаус с панорамным видом на Боко-Которский залив Продается пентхаус в новом к…
$522,730
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Пентхаус 3 комнаты в Доброта, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Представляем замечательную мансардную квартиру, расположенную в Доброте (Котор), в прекрасно…
$323,654
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус в Доброта, Черногория
Пентхаус
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
Этаж 4/4
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$871,116
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
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