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Пентхаусы с видом на горы в Черногории

Будва
46
Бечичи
13
Тиват
17
Бар
5
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37 объектов найдено
Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Площадь 188 м²
АПАРТАМЕНТЫ С ЧЕТЫРЬМЯ СПАЛЬНЯМИ В КОМПЛЕКСЕ THE DREAMS BY DUKLEY +1% СКИДКА ОТ НАС. Обща…
$2,27 млн
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Пентхаус в Котор, Черногория
Пентхаус
Котор, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/3
Ощутите роскошную жизнь в Kotor BayView! Добро пожаловать в Kotor BayView, эксклюзивный н…
$211,865
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NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Площадь 282 м²
АПАРТАМЕНТЫ С ТРЕМЯ СПАЛЬНЯМИ В КОМПЛЕКСЕ THE DREAMS BY DUKLEY +1% СКИДКА ОТ НАС. Общая п…
$3,70 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Тиват, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Продажа - красивая свежая квартира с панорамным видом на город Тиват и Порто Черногория. …
$481,505
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First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Продажа пентхауса с двумя спальнями и панорамным видом на море в Тивате Площадь пентхауса с…
$258,200
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Пентхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Предлагается на продажу пентхаус с панорамным видом на море и отличной  планировкой площадью…
$274,523
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First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус 3 комнаты в Прчань, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 167 м²
Невероятный, светлый пентхаус с панорамным видом на море в поселке Прчань, Которский залив. …
$442,746
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First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус в Бечичи, Черногория
Пентхаус
Бечичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 256 м²
Пентхаус в Бечичи в живописном клубном доме с панорамными видами с террас, с бассейном, СПА,…
$705,088
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Новый комплекс из 4 зданий и общей инфраструктуры на участке, площадью 2000 м2, в развитом р…
$350,839
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус 4 комнаты в Доброта, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Предлагаем Вашему вниманию новый уникальный пентхаус с тремя спальнями площадью 109 кв метро…
$488,762
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус 6 комнат в Пржно, Черногория
Пентхаус 6 комнат
Пржно, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 5/5
Эксклюзивный пентхаус класса люкс с захватывающим видом на Адриатику!   Откройте для с…
$466,706
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NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Пентхаус в Херцег-Нови, Черногория
Пентхаус
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
We offer for sale an apartment in one of the luxury complexes of the Herceg Novi Riviera. …
$368,633
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Офисно-жилой и торговый комплекс TQ PLAZA: В настоящее время, на продажу представлен пентхау…
$1,09 млн
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Площадь 517 м²
АПАРТАМЕНТЫ В ЗАКРЫТОМ ЭЛИТНОМ КОМПЛЕКСЕ DUKLEY GARDENS +1% СКИДКА ОТ НАС. ВИЛЛА 8 - АПАР…
$3,12 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Boreti, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Этаж 7/11
Головокружительный панорамный вид на море, пляж Бечичи и Святой Стефан.   Новый жилой …
$739,214
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Пентхаус 3 комнаты в Доброта, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Представляем замечательную мансардную квартиру, расположенную в Доброте (Котор), в прекрасно…
$323,654
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус 3 комнаты в Skaljari, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Skaljari, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Предлагаем вашему вниманию роскошный пентхаус в комплексе «Тиват Хейтс». Комплекс расположен…
$475,293
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First Realty
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Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Видовой пентхаус в Будве от застройщика. Расположена квартира в доме  в самом центре Будвы. …
$524,363
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MONTBEL D.O.O.
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Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Площадь 231 м²
АПАРТАМЕНТЫ С ТРЕМЯ СПАЛЬНЯМИ В КОМПЛЕКСЕ THE DREAMS BY DUKLEY +1% СКИДКА ОТ НАС. Общая п…
$2,64 млн
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Пентхаус в Бар, Черногория
Пентхаус
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Продажа: Пентхаус в Черногории со своей террасой на крыше 136+160 м2 с эксклюзивным правом п…
$640,003
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус 6 комнат в Будва, Черногория
Пентхаус 6 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 562 м²
Роскошный пентхаус на первой линии моря, Бечичи Dukley Gardens - элитная недвижимость в Че…
Цена по запросу
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Пентхаус 4 комнаты в Петровац, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Продается четырех комнатная квартира в Петроваце (Будванская Ривьера). Площадь квартиры 1…
$397,973
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Агентство
First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус 5 комнат в Доброта, Черногория
Пентхаус 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 408 м²
Этаж 5/5
Продается пентхаус с панорамным видом на Боко-Которский залив Продается пентхаус в новом к…
$522,730
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Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 6
Площадь 568 м²
ПЕНТХАУС В ЗАКРЫТОМ ЭЛИТНОМ КОМПЛЕКСЕ DUKLEY GARDENS +1% СКИДКА ОТ НАС. В этом апартамент…
$4,76 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Тиват  Квартира на уровне пентхауса, внутренняя площадь 65м² + 5м2 под скошенным потолком +…
$244,397
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Пентхаус в Бечичи, Черногория
Пентхаус
Бечичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Площади и цены: 39кв.м. студия - 138 454 евро (№ 203) частичная меблировка-бонус 50 кв.м.…
$516,714
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Площадь 457 м²
АПАРТАМЕНТЫ В ЗАКРЫТОМ ЭЛИТНОМ КОМПЛЕКСЕ DUKLEY GARDENS +1% СКИДКА ОТ НАС. ВИЛЛА 6 - АПАР…
$2,64 млн
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Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 4
Площадь 519 м²
АПАРТАМЕНТЫ В ЗАКРЫТОМ ЭЛИТНОМ КОМПЛЕКСЕ DUKLEY GARDENS +1% СКИДКА ОТ НАС. ВИЛЛА 27 - АПА…
$2,91 млн
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Пентхаус 8 комнат в Boreti, Черногория
Пентхаус 8 комнат
Boreti, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этаж 4/5
A large beautiful 4 bedroom apartment is available to purchase in Becici. The building has b…
$413,560
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Пентхаус в Бечичи, Черногория
Пентхаус
Бечичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 184 м²
Площади и цены: 39кв.м. студия - 138 454 евро (№ 203) частичная меблировка-бонус 50 кв.м.…
$793,786
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski

Параметры недвижимости в Черногории

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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