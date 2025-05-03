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Пентхаусы с садом в Черногории

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3 объекта найдено
Пентхаус 4 комнаты в Тиват, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Продажа - красивая свежая квартира с панорамным видом на город Тиват и Порто Черногория. …
$481,505
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First Realty
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Пентхаус в Херцег-Нови, Черногория
Пентхаус
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
We offer for sale an apartment in one of the luxury complexes of the Herceg Novi Riviera. …
$368,633
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус 3 комнаты в Бечичи, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Бечичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Этаж 9/8
Срочная продажа! Цена снижена с 620.000 евро! Роскошные апартаменты с 2 спальнями в одном…
$636,594
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
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Параметры недвижимости в Черногории

с гаражом
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