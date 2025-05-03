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Пентхаусы с видом на море в Черногории

Будва
46
Бечичи
13
Тиват
17
Бар
5
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51 объект найдено
Пентхаус 2 комнаты в Радовичи, Черногория
Пентхаус 2 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 88 м²
НОВЫЙ КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ У МОРЯ НА ПОЛУОСТРОВЕ ЛУШТИЦА БЕЗ АГЕНТСКОЙ КОМИССИИ! Комплек…
$338,393
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Пентхаус 4 комнаты в Пржно, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Пржно, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 8
ID 2097 Продается роскошный пентхаус в новом строящемся доме с бассейном в Пржно! П…
$993,173
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Площадь 188 м²
АПАРТАМЕНТЫ С ЧЕТЫРЬМЯ СПАЛЬНЯМИ В КОМПЛЕКСЕ THE DREAMS BY DUKLEY +1% СКИДКА ОТ НАС. Обща…
$2,27 млн
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Пентхаус в Котор, Черногория
Пентхаус
Котор, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/3
Ощутите роскошную жизнь в Kotor BayView! Добро пожаловать в Kotor BayView, эксклюзивный н…
$211,865
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NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Площадь 282 м²
АПАРТАМЕНТЫ С ТРЕМЯ СПАЛЬНЯМИ В КОМПЛЕКСЕ THE DREAMS BY DUKLEY +1% СКИДКА ОТ НАС. Общая п…
$3,70 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Рисан, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Рисан, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 288 м²
Этаж 3/3
Роскошный пентхаус с 3 спальнями с панорамным видом на море в новом эксклюзивном проекте на …
$2,62 млн
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Пентхаус 4 комнаты в Тиват, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Продажа - красивая свежая квартира с панорамным видом на город Тиват и Порто Черногория. …
$481,505
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Продажа пентхауса с двумя спальнями и панорамным видом на море в Тивате Площадь пентхауса с…
$258,200
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Пентхаус 4 комнаты в Добра Вода, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Добра Вода, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 5
ID 739 Продается новый пентхаус в Добра вода с панорамным видом на море и горы Площадь…
$364,472
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Пентхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Предлагается на продажу пентхаус с панорамным видом на море и отличной  планировкой площадью…
$274,523
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус 3 комнаты в Прчань, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 167 м²
Невероятный, светлый пентхаус с панорамным видом на море в поселке Прчань, Которский залив. …
$442,746
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус в Бечичи, Черногория
Пентхаус
Бечичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 256 м²
Пентхаус в Бечичи в живописном клубном доме с панорамными видами с террас, с бассейном, СПА,…
$705,088
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Новый комплекс из 4 зданий и общей инфраструктуры на участке, площадью 2000 м2, в развитом р…
$350,839
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус 4 комнаты в Доброта, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Предлагаем Вашему вниманию новый уникальный пентхаус с тремя спальнями площадью 109 кв метро…
$488,762
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус 6 комнат в Пржно, Черногория
Пентхаус 6 комнат
Пржно, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 5/5
Эксклюзивный пентхаус класса люкс с захватывающим видом на Адриатику!   Откройте для с…
$466,706
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NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Пентхаус в Херцег-Нови, Черногория
Пентхаус
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
We offer for sale an apartment in one of the luxury complexes of the Herceg Novi Riviera. …
$368,633
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Офисно-жилой и торговый комплекс TQ PLAZA: В настоящее время, на продажу представлен пентхау…
$1,09 млн
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Площадь 517 м²
АПАРТАМЕНТЫ В ЗАКРЫТОМ ЭЛИТНОМ КОМПЛЕКСЕ DUKLEY GARDENS +1% СКИДКА ОТ НАС. ВИЛЛА 8 - АПАР…
$3,12 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Boreti, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Этаж 7/11
Головокружительный панорамный вид на море, пляж Бечичи и Святой Стефан.   Новый жилой …
$739,214
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Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Роскошный пентхаус с панорамным видом на море в марине суперяхт Порто Монтенегро, Тиват. …
$2,11 млн
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус 3 комнаты в Boreti, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Пентхаус 66 м2 + терраса 84 м2, всего 150 м2 Пентхаус в комплексе Sunny Side с прекрасным в…
$283,566
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Пентхаус 3 комнаты в Доброта, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Представляем замечательную мансардную квартиру, расположенную в Доброте (Котор), в прекрасно…
$323,654
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус 3 комнаты в Skaljari, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Skaljari, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Предлагаем вашему вниманию роскошный пентхаус в комплексе «Тиват Хейтс». Комплекс расположен…
$475,293
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Видовой пентхаус в Будве от застройщика. Расположена квартира в доме  в самом центре Будвы. …
$524,363
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус 3 комнаты в Бечичи, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Бечичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Этаж 9/8
Срочная продажа! Цена снижена с 620.000 евро! Роскошные апартаменты с 2 спальнями в одном…
$636,594
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Площадь 231 м²
АПАРТАМЕНТЫ С ТРЕМЯ СПАЛЬНЯМИ В КОМПЛЕКСЕ THE DREAMS BY DUKLEY +1% СКИДКА ОТ НАС. Общая п…
$2,64 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Бар, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 113 м²
Пентхаус 113 м2 в Баре. Пентхаус в новом доме в 150 м от моря с видом на море!  Отличная л…
$430,406
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Пентхаус в Бар, Черногория
Пентхаус
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Продажа: Пентхаус в Черногории со своей террасой на крыше 136+160 м2 с эксклюзивным правом п…
$640,003
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Пентхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 6/6
ID 1950 Продается новый роскошный пентхаус с панорамным видом на море в Тивате. Локаци…
$260,677
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Пентхаус 6 комнат в Будва, Черногория
Пентхаус 6 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 562 м²
Роскошный пентхаус на первой линии моря, Бечичи Dukley Gardens - элитная недвижимость в Че…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Черногории

с гаражом
с садом
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с видом на горы
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с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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