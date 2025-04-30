Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Будва
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в Будве, Черногория

Пентхаус Удалить
Очистить
46 объектов найдено
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 8
Продается трехкомнатный пентхаус в Будве, в отличном месте недалеко от Центра здоровья и авт…
$967,528
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Площадь 517 м²
АПАРТАМЕНТЫ В ЗАКРЫТОМ ЭЛИТНОМ КОМПЛЕКСЕ DUKLEY GARDENS +1% СКИДКА ОТ НАС. ВИЛЛА 8 - АПАР…
$3,12 млн
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Будва, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Закрытый комплекс Marble House расположился буквально над Старым городом Будвы. Комплекс …
$411,337
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус 6 комнат в Будва, Черногория
Пентхаус 6 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 562 м²
Роскошный пентхаус на первой линии моря, Бечичи Dukley Gardens - элитная недвижимость в Че…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Будва, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 400 м²
Этаж 6/7
Предлагаем на продажу в Будве шикарный огромный пентхаус расположен в непосредственной близо…
$1,28 млн
Оставить заявку
Пентхаус 7 комнат в Будва, Черногория
Пентхаус 7 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 6
ID 666 Продается пентхаус с приватным бассейном   в Будве Gate В районе Борети продает…
$895,681
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 396 м²
Продается эксклюзивный апартамент  - пентхаус 396 м.кв. большая терраса на крыше с собствен…
$1,08 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Пентхаус в Будве. Великолепный пентхаус дуплекс в доме напротив парка Словенска Плажа. Теп…
$727,991
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Montesale
Языки общения
English, Русский, Crnogorski
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 5
Продается очень роскошный пентхаус с тремя спальнями площадью 180 м2 над рынком HDL Lakovic …
$682,961
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 287 м²
0256#1683 📍 Sale of penthouse with 4 bedrooms in the Dukley Gardens complex. 📏Area 287…
$2,87 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 225 м²
Этаж 5
Продается двухкомнатный пентхаус 220м2 с видом на море на Бульваре возле АЗС Эко.Квартира ра…
$672,318
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Этаж 6/6
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$863,861
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 508 м²
ID 4📍Продажа пентхауса в Dukley Gardens, Будва📌Местонахождение: Дукли Гарденс, БудваПентхаус…
$2,39 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 51 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$216,716
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 502 м²
ПЕНТХАУС НА БЕРЕГУ АДРИАТИЧЕСКОГО МОРЯ, 502 КВ.М. Предлагаем купить роскошный эксклюзивны…
$3,49 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Aлекcандp, задайте мне cвой вoпрoc, наличие…
$550,703
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Пентхаус 4 комнаты в Будва, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 566 м²
Код объекта: S2126 Роскошный двухэтажный пентхаус в комплексе «Dukley Gardens» (Будва). …
$2,60 млн
Оставить заявку
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 10
Продается полностью оборудованный и меблированный трехкомнатный пентхаус 105м2 с террасой 22…
$682,961
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Офисно-жилой и торговый комплекс TQ PLAZA: В настоящее время, на продажу представлен пентхау…
$1,09 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 5
Продаётся новый, просторный двухспальный пентхаус с видом на море в Будве, расположенный над…
$418,882
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 4
#Luxury_Budva_for_sale #Dukley #Penthouse_Budva_for_sale 0256#1683 Sale of a penthouse …
$2,99 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 282 м²
Этаж 1
Недвижимость, ЧерногорияПродается роскошный трехкомнатный пентхаус с потрясающим прямым видо…
$4,04 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 287 м²
0256#1683📍 Продажа пентхауса с 4 спальнями в комплексе Dukley Gardens.📏Площадь 287 м2 + крыш…
$3,01 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 136 м²
Этаж 15/15
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$1,82 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Этаж 5
Продается меблированный пентхаус класса люкс общей площадью 176м2, расположенный на 5 этаже …
$785,405
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Этаж 5
Продается роскошная 2-комнатная квартира-пентхаус с прекрасным видом на море.Эта просторная …
$443,924
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 9
Продается роскошный пентхаус в самом центре Будвы с видом на море.Квартира общей площадью 15…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 190 м²
Продается великолепный и просторный пентхаус с большой террасой на крыше. Здание, в котором…
$693,451
Оставить заявку
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Этаж 10
Продается пентхаус площадью 225м2 с видом на море, расположенный на 10 этаже строящегося ком…
$3,58 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Пентхаус в Будва, Черногория
Пентхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 6
Недвижимость Черногория – Будва, РозиноПродается новый трехкомнатный пентхаус с панорамным в…
$812,723
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski

Параметры недвижимости в Будве, Черногория

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти