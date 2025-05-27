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Виллы с террасой в Общине Котор, Черногория

Рисан
13
Прчань
68
Доброта
53
Котор
35
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31 объект найдено
Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
Предлагается вилла на первой линии у моря, в поселке Столив. Вилла состоит из четырех этажей…
$986,464
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Вилла 5 комнат в Skaljari, Черногория
Вилла 5 комнат
Skaljari, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
ID-2161: Элитная вилла с панорамным видом в Нижнем Морине, Котор С вашей мечтой о жизни в…
$716,975
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла 6 комнат в Столив, Черногория
Вилла 6 комнат
Столив, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Этаж 3/3
Предлагаем вашему вниманию роскошную виллу класса 5 звезд, расположенную в живописном районе…
$1,71 млн
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 323 м²
Этаж 2/2
Современная вилла с 4 спальнями на стадии строительства в элитном комплексе из 6 вилл в горо…
$1,82 млн
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 6 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 456 м²
Этаж 3/3
Роскошная новая вилла представляет собой просторный современный дом с 4 спальнями и роскошно…
$2,17 млн
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 371 м²
К продаже предлагается новая, полностью меблированная вилла класса "люкс" в Столиве. Вилла н…
Цена по запросу
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Вилла в Кавач, Черногория
Вилла
Кавач, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Great offer on the market! Brand new fully furnished villa in a new residential complex in t…
$755,052
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Morinj, Черногория
Вилла 5 комнат
Morinj, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Предлагаем на продажу современную виллу площадью 360 кв метров с бассейном на крыше в Которс…
$762,177
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Skaljari, Черногория
Вилла 4 комнаты
Skaljari, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Предлагаем на продажу полностью отреставрированный дом общей площадью 170 кв метров в Шкаляр…
$549,422
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Dub, Черногория
Вилла
Dub, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Двухэтажная вилла с интересным архитектурным решением: комнаты расположены на антресольных э…
$705,408
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Morinj, Черногория
Вилла
Morinj, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Вилла в Боко-Которском заливе, поселок Моринь Вилла на первой линии моря, расположена в ж…
$729,133
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 308 м²
Предлагаем на продажу роскошную резиденцию, расположеную в самом сердце потрясающего Которск…
$1,26 млн
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 7 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 7 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 479 м²
Этаж 3/3
Роскошная новая вилла представляет собой просторный современный дом с 5спальнями и роскошно …
$2,39 млн
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Доброта, Черногория
Вилла 4 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Количество этажей 2
Новая меблированная вилла с видом на море на первой линии в закрытом охраняемом комплексе с …
$1,84 млн
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла в Morinj, Черногория
Вилла
Morinj, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Villa in the Bay of Kotor, Morinj A villa located on the first line of the sea in a pictu…
$729,133
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Вилла в Krimovice, Черногория
Вилла
Krimovice, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Вилла в традиционном стиле, Будва-Котор в Кримовица. Вилла имеет 4 спальни (в каждой спальне…
$513,999
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Вашему вниманию представляем трехэтажную виллу в удивительном местечке Кавач, Боко-Которской…
$929,353
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Вилла 7 комнат в Столив, Черногория
Вилла 7 комнат
Столив, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 255 м²
Количество этажей 3
Дом с действующим мини-отелем на первой береговой линии в старинном поселке Столив в Бока-Ко…
$1,15 млн
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Описание объекта: Трехэтажная вилла верандного типа, террасы спускаются. На данный момент в…
$1,93 млн
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 365 м²
Трехэтажная вилла 365 м2 в городе Доброта. Первый этаж: гараж, прачечная, помещения…
$1,73 млн
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Продается вилла в поселке Прчань, недалеко от города Котор. Здание общей площадью 209 м2 рас…
$830,706
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Вилла в Bigova, Черногория
Вилла
Bigova, Черногория
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Продается вилла люкс на первой линии моря в общине Котора, в старинной рыбацкой деревне Биго…
$924,161
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Проезжая по тихой прибрежной улице в Люте, вы натыкаетесь на эту замечательную, аутентичную …
$2,08 млн
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NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Вилла в Кавач, Черногория
Вилла
Кавач, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
Современная семейная вилла общей площадью 480 м2 с бассейном размером 5,5 м х 4 м, расположе…
$1,83 млн
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Вилла 6 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 6 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 323 м²
Этаж 3/3
Современная вилла с 4 спальнями на стадии строительства в элитном комплексе из 6 вилл в горо…
$1,79 млн
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Площадь 264 м²
Количество этажей 3
ID 2078 Продается шикарная вилла с бассейном и потрясающим видом на Боко-Которский залив …
$2,05 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла 6 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 6 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 412 м²
Этаж 4/4
Современная вилла с 4 спальнями на стадии строительства в элитном комплексе из 6 вилл в горо…
$2,23 млн
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English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла в Donji Orahovac, Черногория
Вилла
Donji Orahovac, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 303 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный красивый и уютный дом расположен в поселке Ораховац, тихом и живописном поселени…
$1,01 млн
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Вилла в Кавач, Черногория
Вилла
Кавач, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Виллa класса люкс в Которе Продажа элегантной и современной трехэтажной виллы в местечке Кав…
$1,34 млн
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 373 м²
Предлагаем на продажу роскошные резиденции, расположены в самом сердце потрясающего Которско…
$1,62 млн
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First Realty
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Параметры недвижимости в Общине Котор, Черногория

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
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