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Виллы с гаражом в Общине Котор, Черногория

Рисан
13
Прчань
68
Доброта
53
Котор
35
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24 объекта найдено
Вилла в Дубралевина, Черногория
Вилла
Дубралевина, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Этаж 3/3
В продаже роскошный трехэтажный дом в Кримовице, всего в 8 километрах от Будвы и в 1,5 килом…
$506,696
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла 6 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 6 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продажа! Вилла в живописном месте Боко-Которского залива, Прчань. Вилла расположена всего…
$1,08 млн
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Вилла 7 комнат в Krimovice, Черногория
Вилла 7 комнат
Krimovice, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
На продажу предлагается великолепная вилла в поселке Кримовица, на Будванской Ривьере.  В…
$2,20 млн
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 479 м²
Количество этажей 3
Вилла Aquila – это исключительное предложение! Она расположена на уединенной территории, к к…
$2,32 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла 7 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 7 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Предлагаем на продажу дом с уникальным местоположением на первой линии в Доброте , площадью …
$1,94 млн
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First Realty
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 456 м²
Количество этажей 3
Вилла Vela – исключительное жилье на побережье Средиземного моря с захватывающим видом на Ко…
$2,11 млн
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Вилла 5 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 323 м²
Этаж 2/2
Современная вилла с 4 спальнями на стадии строительства в элитном комплексе из 6 вилл в горо…
$1,82 млн
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VALUE.ONE
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Вилла 5 комнат в Kubasi, Черногория
Вилла 5 комнат
Kubasi, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 249 м²
Количество этажей 2
wp:paragraph Продаётся великолепная вилла на берегу Адриатического моря в поселке Крымовица…
$583,021
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Вилла в Кавач, Черногория
Вилла
Кавач, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Great offer on the market! Brand new fully furnished villa in a new residential complex in t…
$755,052
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First Realty
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Вилла 6 комнат в Donji Orahovac, Черногория
Вилла 6 комнат
Donji Orahovac, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Площадь дома: 250 м2 + терраса 55 м2 Площадь земельного участка: 700 м2 Количество спален:…
$1,02 млн
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First Realty
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Вилла в Dub, Черногория
Вилла
Dub, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Двухэтажная вилла с интересным архитектурным решением: комнаты расположены на антресольных э…
$705,408
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First Realty
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Вашему вниманию представляем трехэтажную виллу в удивительном местечке Кавач, Боко-Которской…
$944,777
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Предлагаем на продажу виллу в развитом районе Доброты площадью 210 кв метров. Вилла располож…
$1,31 млн
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First Realty
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Вилла в Skaljari, Черногория
Вилла
Skaljari, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Продажа. Роскошная вилла в Которском заливе. Современная резиденция с высококлассной отде…
$2,39 млн
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 308 м²
Предлагаем на продажу роскошную резиденцию, расположеную в самом сердце потрясающего Которск…
$1,26 млн
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Вилла в Skaljari, Черногория
Вилла
Skaljari, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Количество этажей 3
Комфорт и роскошь в одном из самых прекрасных уголков Черногории! Представляем вашему вниман…
$1,05 млн
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Вилла 3 комнаты в Ковачко поле, Черногория
Вилла 3 комнаты
Ковачко поле, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 293 м²
Продается дом-вилла в 3 этажа с бассейном. Вилла имеет площадь 293 м2, а двор 328 м2. …
$520,312
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Агентство
First Realty
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Вилла 4 комнаты в Kostanjica, Черногория
Вилла 4 комнаты
Kostanjica, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Предлагаем на продажу современную виллу на первой линии моря, в Костанице, Котор. Вилла с…
Цена по запросу
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First Realty
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Вилла 5 комнат в Kostanjica, Черногория
Вилла 5 комнат
Kostanjica, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
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$860,328
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Проезжая по тихой прибрежной улице в Люте, вы натыкаетесь на эту замечательную, аутентичную …
$2,08 млн
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Агентство
NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Вилла в Кавач, Черногория
Вилла
Кавач, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Продажа виллы 450м2 на участке 1225м2 в Кавач Продажа элегантной современной трехэтажной вил…
$1,40 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Столив, Черногория
Вилла
Столив, Черногория
Площадь 690 м²
Предлагаем на продажу комплекс из двух эксклюзивных вилл на первой линии в Столиве. Уникальн…
Цена по запросу
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Агентство
First Realty
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Вилла 7 комнат в Столив, Черногория
Вилла 7 комнат
Столив, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Продается вилла рядом с элитным комплексом Blue Bay в Столове, в 250 метрах от пляжа. Вилла…
$813,944
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First Realty
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 373 м²
Предлагаем на продажу роскошные резиденции, расположены в самом сердце потрясающего Которско…
$1,62 млн
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First Realty
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Параметры недвижимости в Общине Котор, Черногория

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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