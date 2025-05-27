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Виллы с видом на море в Общине Котор, Черногория

Рисан
13
Прчань
68
Доброта
53
Котор
35
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111 объектов найдено
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Расположение: пос. Доброта Площадь дома: 100 кв.м. Площадь дворика: 75 кв.м. + 25 кв.м. терр…
$676,408
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Вилла в Доброте на 1 линии от моря, расположена в самом солнечном месте Боко-Которского зали…
$837,458
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Предлагаем на продажу роскошную виллу, состоящую из: 4 спален (каждая со своей ванной комнат…
$1,56 млн
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First Realty
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Вилла в Дубралевина, Черногория
Вилла
Дубралевина, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Этаж 3/3
В продаже роскошный трехэтажный дом в Кримовице, всего в 8 километрах от Будвы и в 1,5 килом…
$506,696
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Планировка дома: - на нижнем уровне расположен гараж и кладовая - на первом жилом уровне рас…
$483,149
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Вилла 5 комнат в Skaljari, Черногория
Вилла 5 комнат
Skaljari, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
ID-2161: Элитная вилла с панорамным видом в Нижнем Морине, Котор С вашей мечтой о жизни в…
$716,975
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Peters Group Real Estate
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Вилла в Donji Orahovac, Черногория
Вилла
Donji Orahovac, Черногория
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 500 м²
Расположение: пос. Ораховац Площадь виллы: 500 кв.м. Площадь участка: 500 кв.м. Кол-во спале…
$1,61 млн
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Вилла 5 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 419 м²
Современная, недавно построенная вилла с 5 спальнями, расположенная в центре Доброты в Котор…
$2,60 млн
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First Realty
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Вилла 7 комнат в Skaljari, Черногория
Вилла 7 комнат
Skaljari, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 339 м²
Современная вилла с панорамным видом на море, площадь 339м2 - Моринь. Первый этаж - кухня, …
$727,991
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Вилла в Столив, Черногория
Вилла
Столив, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Трехэтажный дом на 1 линии моря в 2 шагах от пляжа. Отличная инвестиция! - Гараж в составе …
$509,990
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Площадь 139 м²
Старинный, каменный дом в нескольких шагах от моря с удивительным видом и большим участком. …
$450,939
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Вилла в Столив, Черногория
Вилла
Столив, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Трехэтажная вилла на 1 линии моря с гостевым домиком - отличный вариант как для собственного…
$1,72 млн
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Вилла 7 комнат в Krimovice, Черногория
Вилла 7 комнат
Krimovice, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
На продажу предлагается великолепная вилла в поселке Кримовица, на Будванской Ривьере.  В…
$2,20 млн
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Красивая архитектура, тщательно продуманные планировка и интерьеры, ухоженный сад, изумитель…
$676,408
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 356 м²
Продается каменный дом, на маленьком курорте Прчань, общей площадью 356 м2, который находитс…
$1,45 млн
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 497 м²
Продается роскошная вилла, в одном из самых красивых мест на черногорском побережье, уютном …
$3,53 млн
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 168 м²
Расположение: пос. Прчань Площадь виллы: 168 кв.м. Площадь участка: 181 кв.м. Кол-во спален:…
$1,02 млн
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 479 м²
Количество этажей 3
Вилла Aquila – это исключительное предложение! Она расположена на уединенной территории, к к…
$2,32 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Drazin Vrt, Черногория
Вилла
Drazin Vrt, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Отреставрированный каменный дом в Дражин врт. Красивый, трехэтажный дом, 300м2. Дом был отре…
$721,676
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Вилла 7 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 7 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Предлагаем на продажу дом с уникальным местоположением на первой линии в Доброте , площадью …
$1,94 млн
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First Realty
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Вилла 6 комнат в Столив, Черногория
Вилла 6 комнат
Столив, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Эксклюзивная вилла первая линия моря Столив. Год постройки: 2025 Спальни: 5 Ванные комн…
$1,56 млн
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Потрясающий старинный каменный дом (таунхаус) на первой линии с небольшим садом, частным гар…
$471,339
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 456 м²
Количество этажей 3
Вилла Vela – исключительное жилье на побережье Средиземного моря с захватывающим видом на Ко…
$2,11 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла 5 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 323 м²
Этаж 2/2
Современная вилла с 4 спальнями на стадии строительства в элитном комплексе из 6 вилл в горо…
$1,82 млн
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VALUE.ONE
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Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Предлагаем вашему вниманию небольшую, но очень яркую жемчужину Которского Залива - чудесный …
$375,782
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Monteonline
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Вилла 5 комнат в Kubasi, Черногория
Вилла 5 комнат
Kubasi, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 249 м²
Количество этажей 2
wp:paragraph Продаётся великолепная вилла на берегу Адриатического моря в поселке Крымовица…
$583,021
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Вилла в Котор, Черногория
Вилла
Котор, Черногория
Площадь 240 м²
Очень уютный и светлый дом с прекрасным садом в тихом районе Котора. Дом состоит из 2 этажей…
$526,095
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Вилла 7 комнат в Кавач, Черногория
Вилла 7 комнат
Кавач, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 576 м²
Количество этажей 3
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
$497,586
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 6
Площадь 500 м²
Большая вилла на первой линии в Бока Которской бухте. На первом этаже можно организовать слу…
$1,61 млн
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Вилла в Donji Orahovac, Черногория
Вилла
Donji Orahovac, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 375 м²
Старинная вилла с причалом в Ораховце. После реставрации и ремонта. Трехэтажный дом площадью…
$1,03 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Параметры недвижимости в Общине Котор, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
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