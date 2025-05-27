Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Котор
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Сад

Виллы с садом в Общине Котор, Черногория

Рисан
13
Прчань
68
Доброта
53
Котор
35
Показать больше
Вилла Удалить
Очистить
19 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Skaljari, Черногория
Вилла 5 комнат
Skaljari, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
ID-2161: Элитная вилла с панорамным видом в Нижнем Морине, Котор С вашей мечтой о жизни в…
$716,975
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Вилла 7 комнат в Skaljari, Черногория
Вилла 7 комнат
Skaljari, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 339 м²
Современная вилла с панорамным видом на море, площадь 339м2 - Моринь. Первый этаж - кухня, …
$727,991
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Столив, Черногория
Вилла 6 комнат
Столив, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Этаж 3/3
Предлагаем вашему вниманию роскошную виллу класса 5 звезд, расположенную в живописном районе…
$1,71 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 6 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 456 м²
Этаж 3/3
Роскошная новая вилла представляет собой просторный современный дом с 4 спальнями и роскошно…
$2,17 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла в Кавач, Черногория
Вилла
Кавач, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Great offer on the market! Brand new fully furnished villa in a new residential complex in t…
$755,052
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Skaljari, Черногория
Вилла
Skaljari, Черногория
Площадь 1 000 м²
Современная дизайнерская вилла с видом на море Кримовицы, Котор. 1000 м2 на участке 1150 м2…
$2,41 млн
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Morinj, Черногория
Вилла 5 комнат
Morinj, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Предлагаем на продажу современную виллу площадью 360 кв метров с бассейном на крыше в Которс…
$762,177
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Dub, Черногория
Вилла
Dub, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Двухэтажная вилла с интересным архитектурным решением: комнаты расположены на антресольных э…
$705,408
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Предлагаем на продажу виллу в развитом районе Доброты площадью 210 кв метров. Вилла располож…
$1,31 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 7 комнат в Столив, Черногория
Вилла 7 комнат
Столив, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 240 м²
Столив, Бока Которский залив. Роскошная вилла 240 м2 на участке 600 м2 с 6 спальнями на 3 э…
$889,050
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Прчань, Черногория
Вилла 7 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 479 м²
Этаж 3/3
Роскошная новая вилла представляет собой просторный современный дом с 5спальнями и роскошно …
$2,39 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Доброта, Черногория
Вилла 4 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Количество этажей 2
Новая меблированная вилла с видом на море на первой линии в закрытом охраняемом комплексе с …
$1,84 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла 1 комната в Morinj, Черногория
Вилла 1 комната
Morinj, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Продажа виллы в Боко-Которском заливе, поселок Моринь. Эксклюзивная вилла на первой линии…
$764,568
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Столив, Черногория
Вилла 7 комнат
Столив, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 255 м²
Количество этажей 3
Дом с действующим мини-отелем на первой береговой линии в старинном поселке Столив в Бока-Ко…
$1,15 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла в Пераст, Черногория
Вилла
Пераст, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь дома 136м2 на участке 150м2.Дом состоит из цокольного этажа, где находится большая г…
$837,921
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Проезжая по тихой прибрежной улице в Люте, вы натыкаетесь на эту замечательную, аутентичную …
$2,08 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NLM Consultancy
Языки общения
English, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 6 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 323 м²
Этаж 3/3
Современная вилла с 4 спальнями на стадии строительства в элитном комплексе из 6 вилл в горо…
$1,79 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 6 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 412 м²
Этаж 4/4
Современная вилла с 4 спальнями на стадии строительства в элитном комплексе из 6 вилл в горо…
$2,23 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла в Donji Orahovac, Черногория
Вилла
Donji Orahovac, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 303 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный красивый и уютный дом расположен в поселке Ораховац, тихом и живописном поселени…
$1,01 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski

Параметры недвижимости в Общине Котор, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти