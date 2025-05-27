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Виллы с бассейном в Общине Котор, Черногория

Рисан
13
Прчань
68
Доброта
53
Котор
35
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21 объект найдено
Вилла 5 комнат в Skaljari, Черногория
Вилла 5 комнат
Skaljari, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
ID-2161: Элитная вилла с панорамным видом в Нижнем Морине, Котор С вашей мечтой о жизни в…
$716,975
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла 7 комнат в Skaljari, Черногория
Вилла 7 комнат
Skaljari, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 339 м²
Современная вилла с панорамным видом на море, площадь 339м2 - Моринь. Первый этаж - кухня, …
$727,991
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Вилла в Прчань, Черногория
Вилла
Прчань, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 497 м²
Продается роскошная вилла, в одном из самых красивых мест на черногорском побережье, уютном …
$3,53 млн
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Вилла 5 комнат в Доброта, Черногория
Вилла 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 323 м²
Этаж 2/2
Современная вилла с 4 спальнями на стадии строительства в элитном комплексе из 6 вилл в горо…
$1,82 млн
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Вилла в Муо, Черногория
Вилла
Муо, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 371 м²
К продаже предлагается новая, полностью меблированная вилла класса "люкс" в Столиве. Вилла н…
Цена по запросу
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Вилла в Кавач, Черногория
Вилла
Кавач, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Great offer on the market! Brand new fully furnished villa in a new residential complex in t…
$755,052
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Кавач, Черногория
Вилла
Кавач, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Уникальная вилла в Тивате с бассейном на крыше и панорамным видом на море! Ваша идеальная се…
$1,90 млн
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Skaljari, Черногория
Вилла
Skaljari, Черногория
Площадь 1 000 м²
Современная дизайнерская вилла с видом на море Кримовицы, Котор. 1000 м2 на участке 1150 м2…
$2,41 млн
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Вилла 5 комнат в Morinj, Черногория
Вилла 5 комнат
Morinj, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Предлагаем на продажу современную виллу площадью 360 кв метров с бассейном на крыше в Которс…
$762,177
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Dub, Черногория
Вилла
Dub, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Двухэтажная вилла с интересным архитектурным решением: комнаты расположены на антресольных э…
$705,408
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Morinj, Черногория
Вилла
Morinj, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Вилла в Боко-Которском заливе, поселок Моринь Вилла на первой линии моря, расположена в ж…
$729,133
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Вилла в Skaljari, Черногория
Вилла
Skaljari, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 2
Продажа. Роскошная вилла в Которском заливе. Современная резиденция с высококлассной отде…
$2,39 млн
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 308 м²
Предлагаем на продажу роскошную резиденцию, расположеную в самом сердце потрясающего Которск…
$1,26 млн
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 7 комнат в Столив, Черногория
Вилла 7 комнат
Столив, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 240 м²
Столив, Бока Которский залив. Роскошная вилла 240 м2 на участке 600 м2 с 6 спальнями на 3 э…
$889,050
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Вилла в Morinj, Черногория
Вилла
Morinj, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Villa in the Bay of Kotor, Morinj A villa located on the first line of the sea in a pictu…
$729,133
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Вилла в Krimovice, Черногория
Вилла
Krimovice, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Вилла в традиционном стиле, Будва-Котор в Кримовица. Вилла имеет 4 спальни (в каждой спальне…
$513,999
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Вилла 1 комната в Morinj, Черногория
Вилла 1 комната
Morinj, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Продажа виллы в Боко-Которском заливе, поселок Моринь. Эксклюзивная вилла на первой линии…
$764,568
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Вилла в Кавач, Черногория
Вилла
Кавач, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
Современная семейная вилла общей площадью 480 м2 с бассейном размером 5,5 м х 4 м, расположе…
$1,83 млн
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Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Площадь 264 м²
Количество этажей 3
ID 2078 Продается шикарная вилла с бассейном и потрясающим видом на Боко-Которский залив …
$2,05 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Кавач, Черногория
Вилла
Кавач, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Продажа виллы 450м2 на участке 1225м2 в Кавач Продажа элегантной современной трехэтажной вил…
$1,40 млн
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Доброта, Черногория
Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 373 м²
Предлагаем на продажу роскошные резиденции, расположены в самом сердце потрясающего Которско…
$1,62 млн
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First Realty
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Параметры недвижимости в Общине Котор, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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