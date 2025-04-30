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Дома с видом на море в Будве, Черногория

виллы
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61 объект найдено
Дом 9 спален в Будва, Черногория
Дом 9 спален
Будва, Черногория
Количество спален 9
Площадь 282 м²
Описание Будва. Трех этажный дом с девятью спальнями, с возможностью использования в формате…
$854,112
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Дом 5 комнат в Будва, Черногория
Дом 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 292 м²
Количество этажей 3
Д4-418. Трехуровневый дом в Будве с видом на море Продается трехуровневый дом в Будве с видо…
$1,23 млн
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Red Feniks Montenegro
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Дом 1 спальня в Будва, Черногория
Дом 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
7 этаж. Жилой комплекс стоит на покрытом хвойным лесом полуострове, где Будва граничит с Бе…
$300,496
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Пpодается кpacивый трехэтажный дoм с cауной и винным пoгрeбом. Дом cоcтoит из ocнoвного дома…
$450,939
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Monteonline
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Дом 1 спальня в Будва, Черногория
Дом 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Будва, район Дубовица. Новый жилой комплекс Расстояние до моря 1200м. Покупатель освобождё…
$193,955
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 352 м²
Предлагаем к продаже одну из 2 вилл с бассейном или весь комплекс в самом сердце Будвы с пан…
$1,61 млн
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Monteonline
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Дом 1 спальня в Будва, Черногория
Дом 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Будва, район Дубовица. Новый жилой комплекс Расстояние до моря 1200м. Покупатель освобождё…
$213,263
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Вилла 3 комнаты в Будва, Черногория
Вилла 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Предлагаем на продажу виллу в закрытом клубном комплексе Dukley, на полуострове Zavala, Будв…
$1,25 млн
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First Realty
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Дуплекс 2 спальни в Будва, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 12
Hotel&Residences – это роскошный комплекс, расположенный на первой линии моря, с 212 жилыми …
$707,433
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Коттеджный поселок, состоящий из 3-х домов, находится в тихом уютном месте вдали от турис…
$618,152
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 1 спальня в Будва, Черногория
Дом 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
Этаж 9
Продается роскошный пентхаус с потрясающим видом на море и Старый город, расположенный на 9-…
$657,350
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Будва, Черногория
Вилла 6 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Two villas with panoramic views for sale in Budva, Lazi area. Villa 1 area: 465 m2 Villa…
$2,77 млн
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First Realty
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Дом 3 спальни в Будва, Черногория
Дом 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 378 м²
We present you for sale an exclusive penthouse in the center of Budva. The apartment is loca…
Цена по запросу
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Adria Stone
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English, Русский, Crnogorski
Таунхаус 3 комнаты в Будва, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Структура таунхауса: Кухня-гостиная, 2 спальни, 2 санузла, 2 террасы С ВИДОМ НА МОРЕ, прихож…
$643,030
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Вилла 3 комнаты в Будва, Черногория
Вилла 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
ID-1737 Продается вилла в закрытом клубном комплексе на полуострове Zavala, Будва Пред…
$1,24 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла 4 комнаты в Будва, Черногория
Вилла 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 262 м²
Продажа вилл, созданных по уникальному проекту в новом комплексе Pine Village. Authentic Res…
$1,09 млн
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 5 комнат в Будва, Черногория
Дом 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
ID 1512 ЭЛИТНЫЙ ДОМ В СТАРОМ ГОРОДЕ БУДВЫ – ПЕРВАЯ ЛИНИЯ, ВИД НА МОРЕ! 📍 Локация: исто…
$791,258
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Площадь 304 м²
Вилла 304 м2 на участке 561 м2. Будванская ривьера. Продается роскошная вилла с видом на…
$1,14 млн
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Montesale
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Дом 2 спальни в Будва, Черногория
Дом 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Будва, район Дубовица. Новый жилой комплекс Расстояние до моря 1200м. Покупатель освобождё…
$312,961
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Таунхаус 8 комнат в Будва, Черногория
Таунхаус 8 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
ID-2224 Продаются готовые люкс таунхаусы с видом на море в Близикуче. Основные характе…
Цена по запросу
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 2 спальни в Будва, Черногория
Дом 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Будва, район Дубовица. Новый жилой комплекс Расстояние до моря 1200м. Покупатель освобождё…
$245,813
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Дом 2 спальни в Будва, Черногория
Дом 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Будва, район Дубовица. Новый жилой комплекс Расстояние до моря 1200м. Покупатель освобождё…
$253,743
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Дом 1 спальня в Будва, Черногория
Дом 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Будва, район Дубовица. Новый жилой комплекс Расстояние до моря 1200м. Покупатель освобождё…
$206,778
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Дом 6 комнат в Будва, Черногория
Дом 6 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 476 м²
Количество этажей 3
D4-175. Magnificent Three Storey House in BudvaNew built magnificent three storey house for …
$603,409
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Red Feniks Montenegro
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 282 м²
Большой трехэтажный дом в красивом и тихом районе Будвы; с террас открывается изумительный в…
$643,125
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Monteonline
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Вилла 8 комнат в Будва, Черногория
Вилла 8 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 950 м²
Количество этажей 4
?Продажа! Роскошная вилла с видом на Святой Стефан.   ?Уникальный объект, для ценителе…
$3,78 млн
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Дом 1 спальня в Будва, Черногория
Дом 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Будва, район Дубовица. Новый жилой комплекс Расстояние до моря 1200м. Покупатель освобождё…
$200,377
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 438 м²
К продаже предлагаются совершенно новые, меблированные и готовые к проживанию виллы в охраня…
$1,29 млн
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Monteonline
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Дуплекс 3 спальни в Будва, Черногория
Дуплекс 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Этаж 4
Продается просторная двухуровневая квартира в центре Будвы, район Госпостина. Он расположен …
$381,320
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 5 комнат в Будва, Черногория
Дом 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
D4-185. Panoramic Sea View House in Budva For sale a family house in Budva with a total area…
$871,590
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Red Feniks Montenegro
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Параметры недвижимости в Будве, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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