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Таунхаусы в Будве, Черногория

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11 объектов найдено
Таунхаус в Будва, Черногория
Таунхаус
Будва, Черногория
Количество спален 4
#Sale_Townhouse_Budva  #sale_house_Budva #sale_luxury_Budva  ID 0294 📍Sale of four t…
$832,536
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SMinvestment RealEstate
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Таунхаус в Будва, Черногория
Таунхаус
Будва, Черногория
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
🆘🆘УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, …
$801,209
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Таунхаус в Будва, Черногория
Таунхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Mеня зoвут Aлeксандр, задайте мне cвой вoпроc🤝🏻 ЧEP…
$997,357
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Таунхаус 4 комнаты в Будва, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 135 м²
Структура дуплекса: 3 этажа:   1 этаж: Кухня-гостиная, 1 санузел, прихожая, терраса. 2 этаж:…
$366,191
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GATE Realty
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Таунхаус в Будва, Черногория
Таунхаус
Будва, Черногория
Количество спален 5
Продается таунхаус в Будве. Площадь таунхауса составляет 476 м2. Таунхаус расположен на учас…
$607,300
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Таунхаус 8 комнат в Будва, Черногория
Таунхаус 8 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 4
ID-2225 Продаются таунхаусы премиум класса с панорамным видом на море в Близикуче. Осн…
$673,595
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Таунхаус в Будва, Черногория
Таунхаус
Будва, Черногория
Количество спален 4
#Sale_Townhouse_Budva  #sale_house_Budva #sale_luxury_Budva  ID 0294 Sale of four town…
$801,131
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Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Таунхаус 8 комнат в Будва, Черногория
Таунхаус 8 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
ID-2224 Продаются готовые люкс таунхаусы с видом на море в Близикуче. Основные характе…
Цена по запросу
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Агентство
Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Таунхаус в Будва, Черногория
Таунхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
🚨УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! ВОЗМОЖНЫ СКИДКИ ПРИ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ! ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО…
$709,581
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Таунхаус в Будва, Черногория
Таунхаус
Будва, Черногория
Площадь 223 м²
Количество этажей 3
🆘🆘УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ   ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Л…
$845,721
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
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Таунхаус в Будва, Черногория
Таунхаус
Будва, Черногория
Количество спален 3
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
🚨УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! ВОЗМОЖНЫ СКИДКИ ПРИ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ! ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО…
$693,809
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Параметры недвижимости в Будве, Черногория

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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