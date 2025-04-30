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Дома с террасой в Будве, Черногория

виллы
102
коттеджи
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таунхаусы
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29 объектов найдено
Дом 9 спален в Будва, Черногория
Дом 9 спален
Будва, Черногория
Количество спален 9
Площадь 282 м²
Описание Будва. Трех этажный дом с девятью спальнями, с возможностью использования в формате…
$854,112
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Дом 1 спальня в Будва, Черногория
Дом 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Будва, район Дубовица. Новый жилой комплекс Расстояние до моря 1200м. Покупатель освобождё…
$193,955
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Дом 1 спальня в Будва, Черногория
Дом 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Будва, район Дубовица. Новый жилой комплекс Расстояние до моря 1200м. Покупатель освобождё…
$213,263
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Дом 4 спальни в Будва, Черногория
Дом 4 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Продается двухэтажный дом в Будве с прекрасным видом на Адриатическое море. Удаленность от п…
Цена по запросу
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Таунхаус 3 комнаты в Будва, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Структура таунхауса: Кухня-гостиная, 2 спальни, 2 санузла, 2 террасы С ВИДОМ НА МОРЕ, прихож…
$643,030
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Вилла 3 комнаты в Будва, Черногория
Вилла 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
ID-1737 Продается вилла в закрытом клубном комплексе на полуострове Zavala, Будва Пред…
$1,24 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 5 комнат в Будва, Черногория
Дом 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
ID 1512 ЭЛИТНЫЙ ДОМ В СТАРОМ ГОРОДЕ БУДВЫ – ПЕРВАЯ ЛИНИЯ, ВИД НА МОРЕ! 📍 Локация: исто…
$791,258
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Агентство
Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 2 спальни в Будва, Черногория
Дом 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Будва, район Дубовица. Новый жилой комплекс Расстояние до моря 1200м. Покупатель освобождё…
$312,961
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Дом 8 спален в Будва, Черногория
Дом 8 спален
Будва, Черногория
Количество спален 8
Четырехэтажный большой дом в центре Будвы. Дом расположен в районе с развитой инфраструктуро…
$674,949
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Таунхаус 8 комнат в Будва, Черногория
Таунхаус 8 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
ID-2224 Продаются готовые люкс таунхаусы с видом на море в Близикуче. Основные характе…
Цена по запросу
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 2 спальни в Будва, Черногория
Дом 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Будва, район Дубовица. Новый жилой комплекс Расстояние до моря 1200м. Покупатель освобождё…
$245,813
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Дом 2 спальни в Будва, Черногория
Дом 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Будва, район Дубовица. Новый жилой комплекс Расстояние до моря 1200м. Покупатель освобождё…
$253,743
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 7
Площадь 450 м²
Вилла расположена в предместье Будвы, самого популярного места отдыха на побережье Черногори…
$648,989
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Дом 1 спальня в Будва, Черногория
Дом 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Будва, район Дубовица. Новый жилой комплекс Расстояние до моря 1200м. Покупатель освобождё…
$206,778
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Особняк 8 комнат в Будва, Черногория
Особняк 8 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 3
Продажа великолепного дома в посёлке Кулячи Главный дом , совмещен с дрмом доя гостей зак…
$1,30 млн
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Дом 1 спальня в Будва, Черногория
Дом 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Будва, район Дубовица. Новый жилой комплекс Расстояние до моря 1200м. Покупатель освобождё…
$200,377
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Вилла 6 комнат в Будва, Черногория
Вилла 6 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 663 м²
Количество этажей 3
Превосходный дом в Будве с бассейном и изумительным панорамным видом на море.   В доме 3…
$1,84 млн
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Таунхаус 4 комнаты в Будва, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 135 м²
Структура дуплекса: 3 этажа:   1 этаж: Кухня-гостиная, 1 санузел, прихожая, терраса. 2 этаж:…
$366,191
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Агентство
GATE Realty
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English, Русский, Српски
Вилла 7 комнат в Будва, Черногория
Вилла 7 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 011 м²
Количество этажей 4
ID-1756 Продаются две роскошные виллы с панорамным видом на море в Будве, район Лази …
$2,70 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 2 спальни в Будва, Черногория
Дом 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Будва, район Дубовица. Новый жилой комплекс Расстояние до моря 1200м. Покупатель освобождё…
$261,672
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Дом 1 спальня в Будва, Черногория
Дом 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 64 м²
Будва, район Дубовица. Новый жилой комплекс Расстояние до моря 1200м. Покупатель освобождё…
$234,721
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Дом 1 спальня в Будва, Черногория
Дом 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Будва, район Дубовица. Новый жилой комплекс Расстояние до моря 1200м. Покупатель освобождё…
$213,305
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Вилла 5 комнат в Будва, Черногория
Вилла 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
ID-1866 Продается современная вилла с бассейном с потрясающим видом на море в Близикуче. …
$1,56 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дуплекс 2 комнаты в Будва, Черногория
Дуплекс 2 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 3/3
Эта просторная двухуровневая квартира расположена в самом центре Будвы, предлагая отличное р…
$183,892
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NLM Consultancy
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English, Crnogorski
Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 438 м²
К продаже предлагается современная вилла с бассейном и панорамным видом на море. Новая вилла…
$1,14 млн
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Дом 9 спален в Будва, Черногория
Дом 9 спален
Будва, Черногория
Количество спален 9
Площадь 580 м²
На продажу новая вилла в районе Лапчичи, Будванской ривьеры. Общая площадь 580 м2 с участком…
$1,54 млн
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Дом 4 комнаты в Будва, Черногория
Дом 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 550 м²
Структура виллы: Кухня-гостиная, 3 спальни, 3 санузла, 3 большие террасы.  Удобства: Новы…
$1,09 млн
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Агентство
GATE Realty
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English, Русский, Српски
Дом 5 спален в Будва, Черногория
Дом 5 спален
Будва, Черногория
Количество спален 5
Площадь 430 м²
Вилла в Кримовици, которую окружает зеленый газон с наружным и внутренним двориками, с клумб…
$571,111
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Дом 3 спальни в Будва, Черногория
Дом 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 211 м²
Продаются роскошные трехэтажные апартаменты с фантастическим видом на Старый город и Остров …
$685,333
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Параметры недвижимости в Будве, Черногория

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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