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Дома с бассейном в Будве, Черногория

виллы
102
коттеджи
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32 объекта найдено
Дом 1 спальня в Будва, Черногория
Дом 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Будва, район Дубовица. Новый жилой комплекс Расстояние до моря 1200м. Покупатель освобождё…
$193,955
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Дуплекс 2 спальни в Будва, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 12
Hotel&Residences – это роскошный комплекс, расположенный на первой линии моря, с 212 жилыми …
$707,433
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Коттеджный поселок, состоящий из 3-х домов, находится в тихом уютном месте вдали от турис…
$618,152
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 1 спальня в Будва, Черногория
Дом 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
Этаж 9
Продается роскошный пентхаус с потрясающим видом на море и Старый город, расположенный на 9-…
$657,350
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 3 спальни в Будва, Черногория
Дом 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 378 м²
We present you for sale an exclusive penthouse in the center of Budva. The apartment is loca…
Цена по запросу
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Adria Stone
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English, Русский, Crnogorski
Вилла 3 комнаты в Будва, Черногория
Вилла 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
ID-1737 Продается вилла в закрытом клубном комплексе на полуострове Zavala, Будва Пред…
$1,24 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Площадь 304 м²
Вилла 304 м2 на участке 561 м2. Будванская ривьера. Продается роскошная вилла с видом на…
$1,14 млн
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Площадь 500 м²
Вилла в Будве имеет 4 этажа плюс цокольный этаж, общей площадью 500 м2. Участок на котором …
$938,989
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Дом 2 спальни в Будва, Черногория
Дом 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Будва, район Дубовица. Новый жилой комплекс Расстояние до моря 1200м. Покупатель освобождё…
$312,961
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Таунхаус 8 комнат в Будва, Черногория
Таунхаус 8 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
ID-2224 Продаются готовые люкс таунхаусы с видом на море в Близикуче. Основные характе…
Цена по запросу
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 2 спальни в Будва, Черногория
Дом 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Будва, район Дубовица. Новый жилой комплекс Расстояние до моря 1200м. Покупатель освобождё…
$245,813
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Дом 2 спальни в Будва, Черногория
Дом 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Будва, район Дубовица. Новый жилой комплекс Расстояние до моря 1200м. Покупатель освобождё…
$253,743
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Дом 1 спальня в Будва, Черногория
Дом 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Будва, район Дубовица. Новый жилой комплекс Расстояние до моря 1200м. Покупатель освобождё…
$206,778
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Особняк 8 комнат в Будва, Черногория
Особняк 8 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 3
Продажа великолепного дома в посёлке Кулячи Главный дом , совмещен с дрмом доя гостей зак…
$1,30 млн
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Дом 1 спальня в Будва, Черногория
Дом 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Будва, район Дубовица. Новый жилой комплекс Расстояние до моря 1200м. Покупатель освобождё…
$200,377
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Таунхаус 4 комнаты в Будва, Черногория
Таунхаус 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 135 м²
Структура дуплекса: 3 этажа:   1 этаж: Кухня-гостиная, 1 санузел, прихожая, терраса. 2 этаж:…
$366,191
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Продается просторная вилла площадью 155 м2 с огромной террасой в 129 м2, входящая в состав п…
$1,41 млн
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 7 комнат в Будва, Черногория
Вилла 7 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 011 м²
Количество этажей 4
ID-1756 Продаются две роскошные виллы с панорамным видом на море в Будве, район Лази …
$2,70 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 2 спальни в Будва, Черногория
Дом 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Будва, район Дубовица. Новый жилой комплекс Расстояние до моря 1200м. Покупатель освобождё…
$261,672
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Дом 1 спальня в Будва, Черногория
Дом 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 64 м²
Будва, район Дубовица. Новый жилой комплекс Расстояние до моря 1200м. Покупатель освобождё…
$234,721
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Дом 1 спальня в Будва, Черногория
Дом 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Будва, район Дубовица. Новый жилой комплекс Расстояние до моря 1200м. Покупатель освобождё…
$213,305
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Вилла 5 комнат в Будва, Черногория
Вилла 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
ID-1866 Продается современная вилла с бассейном с потрясающим видом на море в Близикуче. …
$1,56 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
На продажу выставлены две роскошные виллы с бассейном и видом на море и город в Будве.Виллы …
$2,85 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Продается прекрасная вилла на 1 береговой линии Площадь участка 800 м2 Вилла240 м2 Камин,…
$1,25 млн
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 4 комнаты в Будва, Черногория
Дом 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Вилла в Кримовицы.  Вилла с тремя спальнями с бассейном, в доме гараж 60 м2 и паркинг.  До…
$538,660
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Будва, Черногория
Вилла 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Вилла 220 м2 в Будве, район Госпоштина. Шикарная вилла, красивый дизайн комнат, уютные, све…
$721,699
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Будва, Черногория
Вилла 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 420 м²
1 500 000 е Роскошная вилла с видом на море в Близикуче, Будва.  Вилла площадью 420м2 им…
$1,56 млн
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Дом 4 комнаты в Будва, Черногория
Дом 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 550 м²
Структура виллы: Кухня-гостиная, 3 спальни, 3 санузла, 3 большие террасы.  Удобства: Новы…
$1,09 млн
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Вилла 5 комнат в Будва, Черногория
Вилла 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
В продаже две уникальные эко виллы в Близикучи над Свети Стефаном. Уникальный дизайн-проект…
$889,050
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Montesale
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Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Площадь 414 м²
К продаже представлена вилла в Тудоровичи (Режевичи), Будванская ривьера с бассейном и сауно…
$965,218
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski

Параметры недвижимости в Будве, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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