Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Будва
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Будве, Черногория

виллы
102
коттеджи
3
таунхаусы
11
дуплексы
14
12 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Будва, Черногория
Вилла 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Предлагаем на продажу виллу в закрытом клубном комплексе Dukley, на полуострове Zavala, Будв…
$1,25 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Коттеджный поселок, состоящий из 3-х домов, находится в тихом уютном месте вдали от турис…
$618,152
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 4 комнаты в Будва, Черногория
Вилла 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 262 м²
Продажа вилл, созданных по уникальному проекту в новом комплексе Pine Village. Authentic Res…
$1,09 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Особняк 8 комнат в Будва, Черногория
Особняк 8 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 3
Продажа великолепного дома в посёлке Кулячи Главный дом , совмещен с дрмом доя гостей зак…
$1,30 млн
Оставить заявку
Вилла 8 комнат в Будва, Черногория
Вилла 8 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 950 м²
Количество этажей 4
?Продажа! Роскошная вилла с видом на Святой Стефан.   ?Уникальный объект, для ценителе…
$3,78 млн
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Будва, Черногория
Вилла 7 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 011 м²
Количество этажей 4
ID-1756 Продаются две роскошные виллы с панорамным видом на море в Будве, район Лази …
$2,70 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
К вашему вниманию небольшая уютная вилла в солнечной Будве – главного города Будванской Ривь…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Дом 15 спален в Будва, Черногория
Дом 15 спален
Будва, Черногория
Количество спален 15
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 270 м²
Дом на несколько квартир в центре города Будва. Прекрасно подойдёт, как для собственного про…
$513,999
Оставить заявку
Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
На продажу выставлены две роскошные виллы с бассейном и видом на море и город в Будве.Виллы …
$2,85 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Продается прекрасная вилла на 1 береговой линии Площадь участка 800 м2 Вилла240 м2 Камин,…
$1,25 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 5 спален в Будва, Черногория
Дом 5 спален
Будва, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 393 м²
Продается новый дом с панорамным видом на море и Будву.Дом продается в черновой отделке. Лег…
$398,394
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 5 комнат в Будва, Черногория
Дом 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
На продажу дом площадью 230 м2. Дом полностью мебелирован так же в каждой комнате есть си…
$809,901
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski

Параметры недвижимости в Будве, Черногория

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти