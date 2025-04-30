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Дома с садом в Будве, Черногория

виллы
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8 объектов найдено
Вилла в Будва, Черногория
Вилла
Будва, Черногория
Площадь 500 м²
Вилла в Будве имеет 4 этажа плюс цокольный этаж, общей площадью 500 м2. Участок на котором …
$938,989
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Montesale
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Особняк 8 комнат в Будва, Черногория
Особняк 8 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 3
Продажа великолепного дома в посёлке Кулячи Главный дом , совмещен с дрмом доя гостей зак…
$1,30 млн
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Вилла 6 комнат в Будва, Черногория
Вилла 6 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 663 м²
Количество этажей 3
Превосходный дом в Будве с бассейном и изумительным панорамным видом на море.   В доме 3…
$1,84 млн
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VALUE.ONE
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Дом 4 комнаты в Будва, Черногория
Дом 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Вилла в Кримовицы.  Вилла с тремя спальнями с бассейном, в доме гараж 60 м2 и паркинг.  До…
$538,660
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Дом 5 спален в Будва, Черногория
Дом 5 спален
Будва, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 393 м²
Продается новый дом с панорамным видом на море и Будву.Дом продается в черновой отделке. Лег…
$398,394
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла 5 комнат в Будва, Черногория
Вилла 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
В продаже две уникальные эко виллы в Близикучи над Свети Стефаном. Уникальный дизайн-проект…
$889,050
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Montesale
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Дом 17 спален в Будва, Черногория
Дом 17 спален
Будва, Черногория
Количество спален 17
Кол-во ванных комнат 15
Продается трехэтажный дом площадью 460м2 в фантастическом месте в Будве. Он расположен в це…
$2,28 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла 6 комнат в Будва, Черногория
Вилла 6 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Площадь 600 м²
Продается роскошная вилла с панорамным потрясающим видом на море в Будве, Близикучи. Общая …
$2,62 млн
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski

Параметры недвижимости в Будве, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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