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Дома возле озера в Латвии

Юрмала
359
Рига
181
Babites pagasts
54
Garkalnes pagasts
35
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10 объектов найдено
Вилла 12 комнат в Vandzenes pagasts, Латвия
Вилла 12 комнат
Vandzenes pagasts, Латвия
Число комнат 12
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 250 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$177,451
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Дом 8 комнат в Sunisi, Латвия
Дом 8 комнат
Sunisi, Латвия
Число комнат 8
Площадь 670 м²
Количество этажей 3
Полностью готовый, оборудованный по последним технологиям, эксклюзивный особняк на берегу оз…
$1,16 млн
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Дом 6 комнат в Adazu pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Adazu pagasts, Латвия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$384,289
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Дом 10 комнат в Sunisi, Латвия
Дом 10 комнат
Sunisi, Латвия
Число комнат 10
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Полностью готовый, оборудованный по последним технологиям, эксклюзивный особняк на берегу оз…
$1,05 млн
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Дом 3 комнаты в Kagi, Латвия
Дом 3 комнаты
Kagi, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 2/2
Дом совершенно новый, был завершен в ноябре 2022 года. Полностью меблирована. На втором этаж…
$254,309
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Дом 7 комнат в Carnikavas pagasts, Латвия
Дом 7 комнат
Carnikavas pagasts, Латвия
Число комнат 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продается дом с жилой площадью 300м2., Всего 380м2. в Дзирнезерсе. На участке есть пруд, кот…
$399,234
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Дом 8 комнат в Талси, Латвия
Дом 8 комнат
Талси, Латвия
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 361 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$97,203
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Дом 30 комнат в Kalniena, Латвия
Дом 30 комнат
Kalniena, Латвия
Число комнат 30
Количество спален 27
Кол-во ванных комнат 27
Площадь 1 713 м²
Этаж 2/2
Невероятно - всего 350 евро/м2. Продажа прибыльного бизнеса;3,5 га прямо на берегу озера. Бр…
$734,671
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Дом 5 комнат в Адажи, Латвия
Дом 5 комнат
Адажи, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 1/1
Натуральный бревенчатый дом под Ригой на большом земельном участке с собственным прудом. Соб…
$446,228
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Дом 4 комнаты в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 155 м²
Этаж 20/20
Уникальная квартира – пентхаус на последнем этаже 20-этажного жилого и бизнес-здания в стиле…
$763,949
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