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Дома в Stopinu pagasts, Латвия

5 объектов найдено
Дом 6 комнат в Stopinu pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Stopinu pagasts, Латвия
Число комнат 6
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Продается хорошо построенный, просторный и светлый семейный дом в Дрейлини с несколькими бал…
$385,713
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Дом 10 комнат в Lici, Латвия
Дом 10 комнат
Lici, Латвия
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 714 м²
Oтличный семейный дом в Личи, после полной реконструкции. Эстетичный дом с современным ди…
$1,02 млн
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Дом 3 комнаты в Stopinu pagasts, Латвия
Дом 3 комнаты
Stopinu pagasts, Латвия
Число комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
$236,907
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Дом 7 комнат в Stopinu pagasts, Латвия
Дом 7 комнат
Stopinu pagasts, Латвия
Число комнат 7
Площадь 362 м²
Количество этажей 3
$362,485
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Дом 5 комнат в Stopinu pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Stopinu pagasts, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Продаётся современный дом, построенный в 2018 году, расположенный на первой линии. Описан…
$611,358
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Параметры недвижимости в Stopinu pagasts, Латвия

с гаражом
Недорогая
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