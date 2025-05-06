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Дома в Salas pagasts, Латвия

6 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Kagi, Латвия
Дом 3 комнаты
Kagi, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 2/2
Дом совершенно новый, сдан в ноябре 2022 года. В нем еще никто не жил. Полностью меблирована…
$276,474
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 3 комнаты в Varkali, Латвия
Дом 3 комнаты
Varkali, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
В продаже абсолютно новый, экономичный в обслуживании 2х этажный каркасный дом с баней, с бо…
$254,309
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Дом 8 комнат в Salas pagasts, Латвия
Дом 8 комнат
Salas pagasts, Латвия
Число комнат 8
Площадь 420 м²
Количество этажей 2
$174,121
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Дом 8 комнат в Salas pagasts, Латвия
Дом 8 комнат
Salas pagasts, Латвия
Число комнат 8
Площадь 420 м²
Этаж 1/1
Продаётся уникальный инвестиционный объект – Дом на берегу озера по цене земли! Идеально по…
$174,497
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Дом 3 комнаты в Kagi, Латвия
Дом 3 комнаты
Kagi, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 2/2
Дом совершенно новый, был завершен в ноябре 2022 года. Полностью меблирована. На втором этаж…
$253,905
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Selija, Латвия
Дом 4 комнаты
Selija, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$167,690
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano

Параметры недвижимости в Salas pagasts, Латвия

с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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