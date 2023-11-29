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Дома в Юрмале, Латвия

виллы
3
266 объектов найдено
Дом 2 спальни в Юрмала, Латвия
Дом 2 спальни
Юрмала, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Уютный дом в Юрмале с большой зелёной территорией! Реновированный деревянный дом постройк…
€148,000
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Дом 6 спален с балконом, с мебелью, с подвалом в Юрмала, Латвия
Дом 6 спален с балконом, с мебелью, с подвалом
Юрмала, Латвия
Комнаты 16
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 370 м²
Особняк в Юрмале на берегу реки Лиелупе На территории 11 365 м2 находятся 2 дома - Основн…
€5,90 млн
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Вилла 6 спален в хорошем состоянии в Юрмала, Латвия
Вилла 6 спален в хорошем состоянии
Юрмала, Латвия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
Этаж 2/2
Рядом с особняком Хорошо развитая инфраструктура (учреждения образования и медицины, торговы…
€6,00 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом в Юрмала, Латвия
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом
Юрмала, Латвия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
Современный и стильный семейный дом вблизи моря. Представьте себе дом, который сочетает в…
€1,40 млн
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Дом 4 спальни с балконом, с гаражом, с подведенным электричеством в Юрмала, Латвия
Дом 4 спальни с балконом, с гаражом, с подведенным электричеством
Юрмала, Латвия
Комнаты 5
Площадь 520 м²
Предлагаем к покупке частный дом в престижном районе Юрмалы. На ухоженном участке 2481м2 …
€2,70 млн
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Вилла 6 спален без ремонта, с видом на лес в Юрмала, Латвия
Вилла 6 спален без ремонта, с видом на лес
Юрмала, Латвия
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 700 м²
Этаж 3/3
Просторная вилла состоит из 14 комнат, 7 ванных комнат. Вокруг дома ухоженный, огороженный з…
€900,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Комнаты 6
Площадь 279 м²
Количество этажей 3
Булдури, 100 метров до моря. Великолепное месторасположение. 6 комнат, 4 спальни. Уютный д…
€854,000
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Дом 10 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Юрмала, Латвия
Дом 10 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Юрмала, Латвия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 2/2
Продается дом в центре Юрмалы на берегу моря. Площадь дома 210 м2, площадь земельного участк…
€176,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 9 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Юрмала, Латвия
Дом 9 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Юрмала, Латвия
Комнаты 9
Площадь 1 500 м²
Этаж 2/2
Предлагаем превосходную виллу в уникальном, тихом месте на берегу реки Лиелупе. Место где ос…
€5,90 млн
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Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с видом на реку в Юрмала, Латвия
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с газовым отоплением, с видом на реку
Юрмала, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 1/2
На территории дома находится красивый сад, просторный двор с летней мебелью, уютная летняя б…
€280,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 3 спальни с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Юрмала, Латвия
Дом 3 спальни с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
В самом сердце Юрмалы появляется уникальный проект – стильные одноэтажные дома всего в неско…
€233,850
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Дом 2 спальни с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Юрмала, Латвия
Дом 2 спальни с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Юрмала, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
В самом сердце Юрмалы появляется уникальный проект – стильные одноэтажные дома всего в неско…
€155,273
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Дом в Юрмала, Латвия
Дом
Юрмала, Латвия
Площадь 243 м²
Продаётся часть дома – 2 и 3 этажи 243м2, которые фактически состоят из 2 квартир кварт…
€280,000
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Аталанта
Языки общения: English
Дом 4 спальни с мебелью, с гаражом, с подведенным электричеством в Юрмала, Латвия
Дом 4 спальни с мебелью, с гаражом, с подведенным электричеством
Юрмала, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Уютный и светлый дом для семьи в Валтери Предлагаем вам купить двухэтажный дом с гаражом …
€360,000
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Дом 4 спальни в хорошем состоянии в Юрмала, Латвия
Дом 4 спальни в хорошем состоянии
Юрмала, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€900,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Юрмала, Латвия
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Юрмала, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
Предлагаем приобрести дом-близнец со своей территорией в тихом районе Юрмалы, Меллужи.Двухэт…
€309,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 8 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 8 комнат
Юрмала, Латвия
Комнаты 8
Площадь 443 м²
Количество этажей 3
На продажу предлагается эксклюзивный особняк в Юрмале, Майори. Собственность состоит из: - з…
€890,000
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Дом 5 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
Комнаты 5
Площадь 207 м²
Количество этажей 3
Не упустите возможность купить хорошое предложение. В доме кондиционер, 4 спальни, 2 простор…
€420,000
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Дом 5 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
Комнаты 5
Площадь 207 м²
Количество этажей 3
Не упустите возможность купить хорошое предложение. В доме кондиционер, 4 спальни, 2 простор…
€470,000
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Дом 9 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 9 комнат
Юрмала, Латвия
Комнаты 9
Площадь 1 123 м²
Количество этажей 2
Дом расположен в Юрмале, Асари на первой линии от моря. Хорошая развита инфраструктура (рядо…
€6,00 млн
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Дом 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Комнаты 4
Площадь 236 м²
Количество этажей 2
Прекрасная возможность жить в Юрмале в доме с отличной отделкой.Хорошее место, удобное тра…
€260,000
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Дом 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Комнаты 4
Площадь 240 м²
Дом и экстры дома - новый проект, все коммуникации, все удобства, балкон, терраса. Территори…
€250,000
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Дом в Юрмала, Латвия
Дом
Юрмала, Латвия
Площадь 653 м²
Количество этажей 3
Согласно разработанному эскизу, Проект после реконструкции будет иметь следующие показатели:…
€650,000
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Дом 8 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 8 комнат
Юрмала, Латвия
Комнаты 8
Площадь 1 640 м²
Этаж 1/4
Предлагаем приобрести дом клубного типа в Булдури. Объект находится в Юрмале в тихой зоне ча…
€1,75 млн
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Дом 8 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 8 комнат
Юрмала, Латвия
Комнаты 8
Площадь 361 м²
Количество этажей 3
Юрмала архитектурный памятник. Два дома. 350 м от моря. Многоэтажный дом 360 м2. Гостевой до…
€3,00 млн
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Дом 11 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 11 комнат
Юрмала, Латвия
Комнаты 11
Площадь 720 м²
Этаж 1/3
Дом и экстры дома - новый проект, дом во дворе, все коммуникации, все удобства, балкон, терр…
€1,45 млн
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Дом в Юрмала, Латвия
Дом
Юрмала, Латвия
Площадь 537 м²
Количество этажей 3
Действующий дом отдыха - гостиница в Юрмале, Майори. Находится на главной улице города - ул.…
€2,50 млн
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Дом в Юрмала, Латвия
Дом
Юрмала, Латвия
Площадь 2 359 м²
Количество этажей 3
Гостиница "Европа" находится в Юрмале, в непосредственной близости от концертного зала “Dzin…
€3,15 млн
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Дом в Юрмала, Латвия
Дом
Юрмала, Латвия
Площадь 966 м²
Количество этажей 2
Продается административное здание в Каугури, в 100м. от торгового центра. Общая площадь земе…
€253,000
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Дом 8 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 8 комнат
Юрмала, Латвия
Комнаты 8
Площадь 420 м²
Этаж 1/3
Дом и экстры дома - новый проект, дом во дворе, все коммуникации, все удобства, балкон, терр…
€2,80 млн
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Параметры недвижимости в Юрмале, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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