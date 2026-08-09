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Дома в Юрмале, Латвия

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таунхаусы
4
362 объекта найдено
Дом 5 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Площадь 345 м²
Этаж 3/3
Самый высокий участок на первой линии с двумя историческими домами — памятниками архитектуры…
$856,233
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Дом 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 148 м²
На продажу предлагается новый, современный дом, в престижном районе Юрмалы, Булдури. Дом сда…
$632,367
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English, Русский, Latviešu
Дом 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 144 м²
Этаж 1
эко дом, в престижном районе Юрмалы современный и недавно построенный. До моря 200 м. Уютны…
$572,263
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TekceTekce
Дом 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Количество этажей 3
Эксклюзивное предложение: недвижимость у природного парка Рагакапа, в нескольких минутах ход…
$2,56 млн
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Дом в Юрмала, Латвия
Дом
Юрмала, Латвия
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается шикарная villa Meduza - уникальной архитектуры дом в Приедайне (Юрмала). Дом 400 к…
$1,51 млн
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Дом в Юрмала, Латвия
Дом
Юрмала, Латвия
Площадь 140 м²
Этаж 1/2
Продаем уникальную недвижимость в живописном месте - Юрмала, Лиелупе, возле реки Лиелупе.Тих…
$942,691
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Дом 3 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 3 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 239 м²
Количество этажей 3
Пентхаус с террасой в клубном доме "Marseille" в Дзинтари. Отличное место для жизни — ряд…
$914,706
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Metropolis Group
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English, Русский
Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Площадь 325 м²
Количество этажей 2
В доме 5 спален, 3 санузла из которых 2 ванные комнаты, сауна, 2 гостиные с красивыми камина…
$696,184
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VIP REAL
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English, Русский, Latviešu
Дом 8 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 8 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 8
Площадь 600 м²
Этаж 3/3
Эксклюзивный особняк на одну семью с благоустроенной территорией в шикарном месте около само…
$1,88 млн
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Площадь 365 м²
Количество этажей 2
Новый дом (можно делить на две семьи), 8 комнат, 3 входа в дом (+ гараж), меблирован, каминн…
$568,550
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VIP REAL
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English, Русский, Latviešu
Дом 8 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 8 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 8
Этаж 2/2
Арендовать данную недвижимость на длительный срок Арендовать данную недвижимость на летнюю а…
$1,40 млн
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Дом 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 355 м²
Количество этажей 2
Дом расположен в замечательном месте, совсем рядом с морем и с парком "Дзинтари" на территор…
$1,57 млн
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VIP REAL
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English, Русский, Latviešu
Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Площадь 326 м²
Этаж 2/2
Современный частный дом с большим участком в Melluži, Jūrmala Предлагается эксклюзивный час…
$1,04 млн
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Дом 5 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Площадь 177 м²
Количество этажей 3
К покупке предлагается дом в Булдури!Площадь участка – 500 м², площадь дома – 177 м².На 1-м …
$288,916
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VIP REAL
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English, Русский, Latviešu
Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
На продажу предлагаются два автономных дома, соединённые друг с другом коридором.Общее колич…
$754,199
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VIP REAL
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English, Русский, Latviešu
Дом 5 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Площадь 234 м²
Количество этажей 3
Таунхаус в 3-х минутах ходьбы от моря в Меллужи. Площадь 234 кв м , расположен на принадлежа…
$446,718
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English, Русский, Latviešu
Дом в Юрмала, Латвия
Дом
Юрмала, Латвия
$640,276
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Дом 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается  деревянный дом рядом с рекой Лиелупе, в Меллужи, на улице Саулгриежу. Дом построе…
$370,138
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VIP REAL
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English, Русский, Latviešu
Таунхаус 5 комнат в Юрмала, Латвия
Таунхаус 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 293 м²
Вблизи моря продаётся просторная многоуровневая квартира. Дом сдан в эксплуатацию в 2006 …
$348,812
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Metropolis Group
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English, Русский
Дом 10 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 10 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 10
Площадь 400 м²
Этаж 2/2
Элегантный частный дом в престижной локации, рядом с морем и рекой. Уникальное предложение …
$1,02 млн
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Дом 7 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 7 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 7
Площадь 360 м²
Этаж 2
Современная вилла с гостевым домом в самом сердце Майори - в двух шагах от улицы Йомас и мор…
$2,20 млн
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
$454,725
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Дом 11 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 11 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 11
Площадь 600 м²
Этаж 2
Предлагается эксклюзивная вилла в самом сердце Юрмалы, всего в нескольких шагах от пляжа. Ид…
$2,27 млн
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Дом 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 833 м²
Просторная, частная резиденция в классическом стиле. В тихом и престижном районе Лиелупе в Ю…
$5,29 млн
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Metropolis Group
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English, Русский
Дом 10 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 10 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 10
Площадь 1 000 м²
Этаж 4/4
Удачно найденный образ дома напоминает старинный замок с башнями и арочными окнами в готичес…
$977,606
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Предлагается дом с 5 спальнями в элитном районе Юрмалы – Булдури!Дом расположен на большом и…
$870,230
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VIP REAL
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English, Русский, Latviešu
Дом 5 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Площадь 208 м²
Количество этажей 1
$404,932
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Агентство
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Дом 11 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 11 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 11
Площадь 1 286 м²
Количество этажей 3
Предлагаем на продажу изысканный особняк в самом престижном районе Юрмалы, в окружении много…
$5,42 млн
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Дом 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Площадь 214 м²
Количество этажей 2
$430,959
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Площадь 470 м²
Этаж 1/2
Oсобняк в тихом месте в Юрмале, между морем и рекой Лиелупе, тихое у уютное расположение. До…
$1,14 млн
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Параметры недвижимости в Юрмале, Латвия

с гаражом
с террасой
Недорогая
Элитная
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