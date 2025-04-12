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Дома в Ropazu pagasts, Латвия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Ropazu pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Ropazu pagasts, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 253 м²
Продается современный одноэтажный дом в элитном поселке Марсили, Балтезерс! Описание: …
$408,648
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Агентство
Metropolis Group
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Параметры недвижимости в Ropazu pagasts, Латвия

Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов