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Дома с гаражом в Латвии

Юрмала
359
Рига
181
Babites pagasts
54
Garkalnes pagasts
35
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56 объектов найдено
Дом 5 комнат в Рига, Латвия
Дом 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 366 м²
Количество этажей 2
Предлагаем приобрести эксклюзивную виллу в современном стиле в одном из самых престижных рай…
$1,34 млн
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Дом 4 комнаты в Medemciems, Латвия
Дом 4 комнаты
Medemciems, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Дом на тихой и уютной улочке Медемциемcа. Общая площадь дома - 126м2. Общая площадь зем…
$322,774
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Эксклюзивная реновированная вилла в перспективном районе вблизи Вайвари! В продажу доступ…
$1,05 млн
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 470 м²
Продаётся современный дом в Юрмале в Лиелупе в 200 м от моря. Общая площадь дома 470 м2. П…
$1,93 млн
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Дом 4 комнаты в Юрмала, Латвия
Дом 4 комнаты
Юрмала, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 207 м²
Современный Таунхаус у реки со своим земельным участком. Таунхаус состоит из 6 секций, к…
$305,786
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Дом 7 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 7 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 490 м²
Предлагаем к продаже просторный семейный дом в 100м от реки Лиелупе в природном парке Рагака…
$603,282
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Дом 9 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 9 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 437 м²
Продаётся светлый и просторный дом с большим участком в 2000 м² в тихом районе Вайвари. Отли…
$352,863
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 264 м²
Вдохновляющий уголок уюта в центральной части Юрмалы! Предлагается просторный семейный до…
$443,924
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Дом 5 комнат в Рига, Латвия
Дом 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 339 м²
Количество этажей 2
Предлагаем приобрести элегантную и современную Виллу (близнец) в одном из самых престижных р…
$756,587
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Дом 8 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 8 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 445 м²
Продаётся новый, современный дом в Асари в 350 м от моря. Собственность состоит из двухэтаж…
$1,57 млн
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Дом 7 комнат в Рига, Латвия
Дом 7 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 334 м²
Продаётся уютный 2-х этажный дом в тихом спальном районе Риги. Дом: -Площадь дома: 334…
$452,858
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Дом 12 комнат в Priedkalne, Латвия
Дом 12 комнат
Priedkalne, Латвия
Число комнат 12
Площадь 761 м²
Исторический дом знаменитого хирурга Виктора Калберзса в Приедкалне – идеальный проект для и…
$373,607
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Дом 5 комнат в Рига, Латвия
Дом 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 413 м²
Двухуровневая вилла с 5-ю комнатами, собственными террасами, сауной и земельным участком. …
$1,46 млн
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Дом 7 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 7 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 437 м²
Продается дом в 250 м от моря в Булдури, Юрмала. Общая площадь 437,3 м2. Дом практически н…
$1,70 млн
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Дом 5 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Этот уютный двухэтажный дом, расположенный в тихом районе Валтери, предлагает комфортное про…
$363,861
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Дом 5 комнат в Рига, Латвия
Дом 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
Предлагаем приобрести элегантную и современную Виллу (близнец) в одном из самых престижных р…
$788,111
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Дом 10 комнат в Lici, Латвия
Дом 10 комнат
Lici, Латвия
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 714 м²
Oтличный семейный дом в Личи, после полной реконструкции. Эстетичный дом с современным ди…
$1,02 млн
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 560 м²
Продается дом с бассейном в Юрмале, в Майори, 400 м от моря. На участке имеются 2 дома: осн…
$2,84 млн
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Дом 8 комнат в Dzilnuciems, Латвия
Дом 8 комнат
Dzilnuciems, Латвия
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 056 м²
Уникальный умный дом на берегу озера от архитектора комплекса The LEGEND Угиса Забэрса! …
$5,66 млн
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Дом 5 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Продается дом в Юрмале, Меллужи, в тихом жилом районе. Описание: - Общая площадь дома 2…
$509,643
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Площадь 550 м²
Предлагаем эксклюзивный 2-этажный дом в классическом стиле, расположенный на первой берегово…
$1,57 млн
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Дом 6 комнат в Garkalnes pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Garkalnes pagasts, Латвия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 249 м²
Просторный дом в Букулти для большой семьи. Продаётся просторный и облагороженный двухэта…
$260,484
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Дом 5 комнат в Рига, Латвия
Дом 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Продается двухэтажный пятикомнатный дом виллы-близнецов в новом проекте Mezaparka Residences…
$790,513
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Дом 7 комнат в Adazu pagasts, Латвия
Дом 7 комнат
Adazu pagasts, Латвия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 405 м²
Продажа дома в Кадаге! Дом: Площадь: 405 м² (включая гараж, веранды и балконы) Жилая …
$181,143
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Дом 5 комнат в Пиньки, Латвия
Дом 5 комнат
Пиньки, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 224 м²
Новый, просторный двухэтажный частный дом в Салиене. Этот дом отличается высоким качество…
$730,488
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 318 м²
Частная резиденция в тихом районе Вайвари! Доступен современный и качественно построенный…
$671,578
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Дом 8 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 8 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 556 м²
Продается просторный двух этажный дом в Лиелупе. Описание: - Ремонт крыши в 2020 - Чист…
$1,08 млн
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Дом 10 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 10 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 10
Количество спален 7
Площадь 595 м²
2 дома в самом сердце Юрмалы! Предлагается к покупке комплекс главного и гостевого домов,…
$2,22 млн
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Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 337 м²
Прекрасный дом с баней у моря! Продается дом с сауной- гостевым домиком и большой, краси…
$770,127
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Дом 4 комнаты в Sunisi, Латвия
Дом 4 комнаты
Sunisi, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
Современный и функциональный дом, расположенный на берегу реки Lielā Jugla. В строительны…
$900,369
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