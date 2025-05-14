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Дома в Krimuldas pagasts, Латвия

7 объектов найдено
Дом 10 комнат в Sunisi, Латвия
Дом 10 комнат
Sunisi, Латвия
Число комнат 10
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Полностью готовый, оборудованный по последним технологиям, эксклюзивный особняк на берегу оз…
$1,05 млн
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Дом 7 комнат в Sunisi, Латвия
Дом 7 комнат
Sunisi, Латвия
Число комнат 7
Площадь 496 м²
Количество этажей 3
Лучший элитный поселк закрытого типа на берегу озера Суниши. Дом со своей береговой линией, …
$630,369
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Дом 8 комнат в Sunisi, Латвия
Дом 8 комнат
Sunisi, Латвия
Число комнат 8
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продает новый удобный и теплый дом для большой семьи, который находится в престижном посёлке…
Цена по запросу
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Дом 6 комнат в Sunisi, Латвия
Дом 6 комнат
Sunisi, Латвия
Число комнат 6
Площадь 391 м²
Количество этажей 3
Лучший элитный поселк закрытого типа на берегу озера Суниши. Дом со своей береговой линией, …
$483,283
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Дом 8 комнат в Sunisi, Латвия
Дом 8 комнат
Sunisi, Латвия
Число комнат 8
Площадь 670 м²
Количество этажей 3
Полностью готовый, оборудованный по последним технологиям, эксклюзивный особняк на берегу оз…
$1,16 млн
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Дом 6 комнат в Krimuldas pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Krimuldas pagasts, Латвия
Число комнат 6
Площадь 229 м²
Количество этажей 2
$78,348
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Дом 9 комнат в Sunisi, Латвия
Дом 9 комнат
Sunisi, Латвия
Число комнат 9
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
От центра Риги 20 км находиться лучший, элитный посёлок “Суниши”. Закрытого типа на берегу о…
$567,332
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Параметры недвижимости в Krimuldas pagasts, Латвия

с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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