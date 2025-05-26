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Дома в Lapmezciema pagasts, Латвия

7 объектов найдено
Дом 6 комнат в Бигауньциемс, Латвия
Дом 6 комнат
Бигауньциемс, Латвия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
Этаж 3/3
Морской берег, сосновый лес Приморский зимний дом, построенный из желтого кирпича.Дом постро…
$336,208
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 8 комнат в Бигауньциемс, Латвия
Дом 8 комнат
Бигауньциемс, Латвия
Число комнат 8
Площадь 237 м²
Количество этажей 3
$310,667
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 5 комнат в Ragaciems, Латвия
Дом 5 комнат
Ragaciems, Латвия
Число комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Фешенебельная и уникальная недвижимость с видом и калиткой к морю, Юрмала, Асари, морская ст…
$829,986
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Дом в Лапмежциемс, Латвия
Дом
Лапмежциемс, Латвия
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
“Nordes”/”Lauri”, Рагациемс, Энгурский край, Латвия Недвижимость находится прямо на берегу …
$739,782
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Дом 6 комнат в Бигауньциемс, Латвия
Дом 6 комнат
Бигауньциемс, Латвия
Число комнат 6
Площадь 232 м²
Количество этажей 3
Продаю дом, полностью меблированный трёхэтажный дом – 232 кв. м. Прекрасные соседи, 2 минуты…
$409,740
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Дом 2 комнаты в Ragaciems, Латвия
Дом 2 комнаты
Ragaciems, Латвия
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 1/1
$68,349
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Дом 7 комнат в Лапмежциемс, Латвия
Дом 7 комнат
Лапмежциемс, Латвия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Отличная возможность приобрести ухоженную и аккуратную недвижимость с ровным участок. Зд…
$377,184
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Параметры недвижимости в Lapmezciema pagasts, Латвия

Недорогая
Элитная
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