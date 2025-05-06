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Дома в Marupes pagasts, Латвия

Марупе
22
24 объекта найдено
Дом 6 комнат в Марупе, Латвия
Дом 6 комнат
Марупе, Латвия
Число комнат 6
Площадь 198 м²
Количество этажей 3
$252,367
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Дом 5 комнат в Марупе, Латвия
Дом 5 комнат
Марупе, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 361 м²
Дом с бассейном в самом центре Mārupe. Продуманная планировка не оставит Вас равнодушным.…
$436,028
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Дом 5 комнат в Марупе, Латвия
Дом 5 комнат
Марупе, Латвия
Число комнат 5
Площадь 208 м²
Количество этажей 2
Продается качественная двухэтажная секция дома на две семьи в центре Марупе. Аналогичных аль…
$281,872
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Дом 5 комнат в Марупе, Латвия
Дом 5 комнат
Марупе, Латвия
Число комнат 5
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Современный коттеджный посёлок в Марупе - Воплотите мечту о собственном доме в жизнь! Соврем…
$195,414
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Дом 4 комнаты в Марупе, Латвия
Дом 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Предлагаем к продаже секцию рядного дома с террасой в Марупе! Секция рядного дома в комп…
$409,407
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Дом 5 комнат в Марупе, Латвия
Дом 5 комнат
Марупе, Латвия
Число комнат 5
Площадь 225 м²
Количество этажей 2
Высококачественный дом близнец с полностью оборудованной кухней, со всей мебелью видимой на …
$267,907
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Дом 6 комнат в Марупе, Латвия
Дом 6 комнат
Марупе, Латвия
Число комнат 6
Площадь 275 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом в очень хорошем состоянии, в красивом, ексклюзивном, обустроенном, тихом район…
$372,969
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Дом 5 комнат в Марупе, Латвия
Дом 5 комнат
Марупе, Латвия
Число комнат 5
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
$289,238
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Дом 4 комнаты в Marupe, Латвия
Дом 4 комнаты
Marupe, Латвия
Число комнат 4
Площадь 145 м²
Этаж 1/1
$267,409
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Дом 5 комнат в Марупе, Латвия
Дом 5 комнат
Марупе, Латвия
Число комнат 5
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Современный коттеджный посёлок в Марупе - Воплотите мечту о собственном доме в жизнь! Соврем…
$212,224
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Дом 6 комнат в Марупе, Латвия
Дом 6 комнат
Марупе, Латвия
Число комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продаю добротный и продуманный дом в лучшем месте для семейной жизни – Марупе. Земля 1800м2,…
$457,018
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Дом 4 комнаты в Marupe, Латвия
Дом 4 комнаты
Marupe, Латвия
Число комнат 4
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Замечательное предложение в Марупе! Продает индивидуальный дом в Марупе с общей площадью 146…
$281,872
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Дом 4 комнаты в Марупе, Латвия
Дом 4 комнаты
Марупе, Латвия
Число комнат 4
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Cветлого и очень уютного энергоэффективного дома близнеца со всей техникой и встраиваемой ме…
$255,675
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Дом 5 комнат в Марупе, Латвия
Дом 5 комнат
Марупе, Латвия
Число комнат 5
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
$666,700
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Дом 5 комнат в Марупе, Латвия
Дом 5 комнат
Марупе, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$252,777
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Марупе, Латвия
Дом 5 комнат
Марупе, Латвия
Число комнат 5
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Современный коттеджный посёлок в Марупе - Воплотите мечту о собственном доме в жизнь! Соврем…
$197,516
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Дом 8 комнат в Марупе, Латвия
Дом 8 комнат
Марупе, Латвия
Число комнат 8
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
два дома, 3-этажный дом и двухэтажный гостевой дом с бассейном и сауной, благоустроенная лан…
$583,092
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Дом 5 комнат в Яунмарупе, Латвия
Дом 5 комнат
Яунмарупе, Латвия
Число комнат 5
Площадь 134 м²
Этаж 1/2
Прекрасный двухэтажный частный дом в Марупском крае! Всего 20 минут езды от центра Риги, ря…
$192,367
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Дом 17 комнат в Марупе, Латвия
Дом 17 комнат
Марупе, Латвия
Число комнат 17
Площадь 591 м²
Этаж 3/3
Продается новый, просторный, светлый, с хорошо продуманной планировкой для комфортной жизни,…
$597,877
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Дом 7 комнат в Марупе, Латвия
Дом 7 комнат
Марупе, Латвия
Число комнат 7
Площадь 430 м²
Количество этажей 2
Два дома по цене одного. Продажа двух домов - жилой дом 330м² и гостевой дом 100м² на 2000м²…
$336,197
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Дом 5 комнат в Марупе, Латвия
Дом 5 комнат
Марупе, Латвия
Число комнат 5
Площадь 265 м²
Количество этажей 2
Продается дом 265 м2 с четырьмя спальнями, тремя санузлами, сауной и гостиной, совмещенной с…
$404,487
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Дом 5 комнат в Марупе, Латвия
Дом 5 комнат
Марупе, Латвия
Число комнат 5
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
$666,700
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Марупе, Латвия
Дом 5 комнат
Марупе, Латвия
Число комнат 5
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Современный коттеджный посёлок в Марупе - Воплотите мечту о собственном доме в жизнь! Соврем…
$199,617
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Дом 6 комнат в Марупе, Латвия
Дом 6 комнат
Марупе, Латвия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 299 м²
Количество этажей 2
Просторный 2-этажный семейный дом с удобной планировкой и частным земельным участкомНаслажда…
$335,817
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Параметры недвижимости в Marupes pagasts, Латвия

с террасой
Недорогая
Элитная
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