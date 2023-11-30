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Дома в Лиепая, Латвия

4 объекта найдено
Дом 30 комнат в Лиепая, Латвия
Дом 30 комнат
Лиепая, Латвия
Комнаты 30
Площадь 990 м²
Этаж 4
Короткий - Уникальная возможность купить выгодно, Выбери упорядоченный дом с добавленной сто…
€2,18 млн
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Замок с баней, замок в Лиепая, Латвия
Замок с баней, замок
Лиепая, Латвия
Площадь 1 600 м²
Латвия г.Лиепая   Охотничий замок с 20,37 га земли   Историч…
€1,50 млн
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Дом 7 комнат в Лиепая, Латвия
Дом 7 комнат
Лиепая, Латвия
Комнаты 7
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
Сказка зимой и рай летом. Гармония между присутствием города и природой. Место, где можно на…
€260,000
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Дом 8 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Лиепая, Латвия
Дом 8 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Лиепая, Латвия
Комнаты 8
Площадь 450 м²
Предлагаем к продаже эксклюзивный современный дом, расположенный в дюнной зоне города Юрмала…
€4,00 млн
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Параметры недвижимости в Лиепая, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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