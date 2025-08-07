Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Engures pagasts, Латвия

4 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Клапкалнциемс, Латвия
Дом 4 комнаты
Клапкалнциемс, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 419 м²
Этаж 2/2
Просторный и комфортабельный двухэтажный дом с предлагается на продажу в приморском поселке …
$294,837
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 7 комнат в Апшуциемс, Латвия
Дом 7 комнат
Апшуциемс, Латвия
Число комнат 7
Площадь 252 м²
Количество этажей 3
$316,525
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом в Berzciems, Латвия
Дом
Berzciems, Латвия
Площадь 950 м²
Этаж 1/1
Продают имущество в Берзциемс, Тукумская волость, от г. Рига 85 км, побережье Балтийского мо…
$576,318
Дом 6 комнат в Кестерциемс, Латвия
Дом 6 комнат
Кестерциемс, Латвия
Число комнат 6
Площадь 223 м²
Количество этажей 3
$753,111
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
