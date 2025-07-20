Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Nicas pagasts
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Nicas pagasts, Латвия

3 объекта найдено
Дом 14 комнат в Nicas pagasts, Латвия
Дом 14 комнат
Nicas pagasts, Латвия
Число комнат 14
Площадь 520 м²
Количество этажей 3
Короткий - Уникальная возможность купить выгодно, Выбери упорядоченный дом с добавленной сто…
$1,01 млн
Оставить заявку
Вилла 20 комнат в Nicas pagasts, Латвия
Вилла 20 комнат
Nicas pagasts, Латвия
Число комнат 20
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 500 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,14 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом в Nicas pagasts, Латвия
Дом
Nicas pagasts, Латвия
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
УНИКАЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА НА БАЛТИЧЕСКОМ КАОСТЕЭксклюзивная возможность приобрести изысканную ча…
$1,03 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Riga Real Estate
Языки общения
English, Русский, Français, Latviešu, Italiano
TekceTekce
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Nicas pagasts, Латвия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти