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Дома в Drabesu pagasts, Латвия

3 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Amatciems, Латвия
Вилла 5 комнат
Amatciems, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 321 м²
Этаж 2/3
Дом расположен на 3 этажах. Панорамные окна во всех комнатах.На первом этаже есть гостиная с…
$656,164
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Дом 5 комнат в Amatciems, Латвия
Дом 5 комнат
Amatciems, Латвия
Число комнат 5
Площадь 208 м²
Этаж 1/1
Предлагаем Вашему вниманию современные и уютный , одноэтажный дом с видом на озеро! Дом расп…
$728,323
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Дом 5 комнат в Drabesu pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Drabesu pagasts, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Этаж 2/2
Бревенчатый дом в светлых тонах, свежий и стильный. Экологичный и здоровый образ жизни. Особ…
$670,871
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Drabesu pagasts, Латвия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов