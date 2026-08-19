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Дома в Сигулде, Латвия

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4 объекта найдено
Дом 12 комнат в Сигулда, Латвия
Дом 12 комнат
Сигулда, Латвия
Число комнат 12
Площадь 503 м²
Количество этажей 2
$748,690
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 33 комнаты в Сигулда, Латвия
Дом 33 комнаты
Сигулда, Латвия
Число комнат 33
Площадь 2 735 м²
Этаж 1/3
Уникальная возможность приобрести Кримулдский замок. В Кримулдской усадьбе активно действует…
$3,50 млн
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Дом 8 комнат в Сигулда, Латвия
Дом 8 комнат
Сигулда, Латвия
Число комнат 8
Площадь 155 м²
Этаж 2/2
Прекрасная недвижимость в отличном месте в Сигулде. Отремонтированное здание с просторным вн…
$227,737
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Дом в Сигулда, Латвия
Дом
Сигулда, Латвия
Площадь 7 000 м²
Этаж 3/3
Комплекс зданий представляет собой один из наиболее ярких примеров эпохи классицизма в Латви…
$3,21 млн
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