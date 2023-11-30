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Дома в Сигулда, Латвия

3 объекта найдено
Дом 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Сигулда, Латвия
Дом 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Сигулда, Латвия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
Этаж 3/3
Недвижимость состоит из двух зданий - одного 3-этажного семейного дома с историческим шармом…
€300,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Дом 33 комнаты в Сигулда, Латвия
Дом 33 комнаты
Сигулда, Латвия
Комнаты 33
Площадь 2 735 м²
Этаж 1/3
Уникальная возможность приобрести Кримулдский замок. В Кримулдской усадьбе активно действует…
€2,95 млн
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Дом с балконом, с террасой, для сдачи в аренду в Сигулда, Латвия
Дом с балконом, с террасой, для сдачи в аренду
Сигулда, Латвия
Площадь 7 000 м²
Этаж 3/3
Комплекс зданий представляет собой один из наиболее ярких примеров эпохи классицизма в Лат…
€2,95 млн
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