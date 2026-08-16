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Дома в Даугавпилсе, Латвия

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3 объекта найдено
Дом 99 комнат в Даугавпилс, Латвия
Дом 99 комнат
Даугавпилс, Латвия
Число комнат 99
Площадь 3 300 м²
Количество этажей 4
Гостиница находится в одном из самых тихих и спокойных мест города Даугавпилс, в 5 минутах е…
$1,88 млн
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Дом 5 комнат в Даугавпилс, Латвия
Дом 5 комнат
Даугавпилс, Латвия
Число комнат 5
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается новостройка в Юрмале, Пумпури, Эзеру 52. В доме установлены деревянные окна(3ех па…
$325,691
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Дом 5 комнат в Даугавпилс, Латвия
Дом 5 комнат
Даугавпилс, Латвия
Число комнат 5
Площадь 327 м²
Количество этажей 2
Продается отличный дом в Юрмале! - Три спальни, три ванных комнаты, объединённая со столовой…
$471,726
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