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Дома в Babites pagasts, Латвия

54 объекта найдено
Дом 5 комнат в Babites pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Babites pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 369 м²
Этаж 1/2
Современный 2-этажный дом в поселке “Dižbārdi”. Поселок закрытого типа. Проект с великолепно…
$824,920
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Дом 8 комнат в Пиньки, Латвия
Дом 8 комнат
Пиньки, Латвия
Число комнат 8
Площадь 460 м²
Этаж 2
Дом находится в охраняемом новом поселке “Saliena”. Рига 8 км, Юрмала 2 км, и в 6 км от межд…
$893,023
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Дом 5 комнат в Dzilnuciems, Латвия
Дом 5 комнат
Dzilnuciems, Латвия
Число комнат 5
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
Современный поселок, где устойчивый дизайн сочетается с функциональностью и высочайшей энерг…
$681,103
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Дом 5 комнат в Пиньки, Латвия
Дом 5 комнат
Пиньки, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 224 м²
Новый, просторный двухэтажный частный дом в Салиене. Этот дом отличается высоким качество…
$730,488
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Дом 4 комнаты в Пиньки, Латвия
Дом 4 комнаты
Пиньки, Латвия
Число комнат 4
Площадь 143 м²
Количество этажей 3
Комфортный, практичный и высококачественный таунхаус с 5 спальнями, 3 ванными комнатами обор…
$231,135
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Дом 4 комнаты в Babites pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Babites pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 176 м²
Количество этажей 1
$305,610
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Дом 4 комнаты в Babites pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Babites pagasts, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Одноэтажная вилла площадью 230 м2 с террасой с видом на Бабитское озеро. - прихожая, кот…
$1,21 млн
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Дом 3 комнаты в Пиньки, Латвия
Дом 3 комнаты
Пиньки, Латвия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Продается новый дом в современном поселке Balta Village, Piņķi. Развитая инфрастуктура, удо…
$294,460
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Дом 7 комнат в Brivkalni, Латвия
Дом 7 комнат
Brivkalni, Латвия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 375 м²
Продаётся 2х этажный семейный дом в красивом месте Бривкалны. Отличное расположение дома…
$475,667
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Дом 6 комнат в Dzilnuciems, Латвия
Дом 6 комнат
Dzilnuciems, Латвия
Число комнат 6
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
Дом в закрытом посёлке “Таурини” на берегу озера.На первом этаже чудесная гостиная с камином…
$1,16 млн
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Дом 6 комнат в Sebruciems, Латвия
Дом 6 комнат
Sebruciems, Латвия
Число комнат 6
Площадь 360 м²
Этаж 2/2
Oсобенный закрытый поселок, скрытый от посторонних глаз, со своим уникальным круглосуточным …
$706,582
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Дом 5 комнат в Пиньки, Латвия
Дом 5 комнат
Пиньки, Латвия
Число комнат 5
Площадь 335 м²
Количество этажей 2
В доме есть все для комфортного проживания, качественная сантехника, паркетная доска, встро…
$821,262
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Дом 5 комнат в Пиньки, Латвия
Дом 5 комнат
Пиньки, Латвия
Число комнат 5
Площадь 188 м²
Количество этажей 2
Энергоэффективный дом с низкими эксплуатационными расходами. В доме есть просторная гостиная…
$315,185
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Дом 8 комнат в Dzilnuciems, Латвия
Дом 8 комнат
Dzilnuciems, Латвия
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 056 м²
Уникальный умный дом на берегу озера от архитектора комплекса The LEGEND Угиса Забэрса! …
$5,66 млн
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Дом 4 комнаты в Babites pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Babites pagasts, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Одноэтажная вилла площадью 205 м2 с видом на Бабитское озеро. - прихожая, которая перехо…
$1,05 млн
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Дом 6 комнат в Dzilnuciems, Латвия
Дом 6 комнат
Dzilnuciems, Латвия
Число комнат 6
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
Дом на берегу озера в закрытом поселке "Таурини".На первом этаже гостиная с камином и выходо…
$1,31 млн
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Дом 5 комнат в Пиньки, Латвия
Дом 5 комнат
Пиньки, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
Detached house in Saliena – the Perfect place for Families! Located just 20 minutes from …
$354,974
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Дом 6 комнат в Babites pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Babites pagasts, Латвия
Число комнат 6
Площадь 296 м²
Этаж 1/2
Предлагаем на продажу абсолютно новый дом с просторной и ухоженной территорией. Дом располож…
$741,417
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Дом 5 комнат в Sebruciems, Латвия
Дом 5 комнат
Sebruciems, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 231 м²
Этаж 2/2
Просторный семейный дом. На первом этаже открытая планировка кухни и гостиной. Высокие потол…
$315,971
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Пиньки, Латвия
Дом 4 комнаты
Пиньки, Латвия
Число комнат 4
Площадь 169 м²
Количество этажей 2
Продается просторный дом с 3 спальнями. Общая площадь внутренних помещений дома без навеса, …
$366,748
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Дом 4 комнаты в Babites pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Babites pagasts, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 1/1
Не хотите жить в квартире, но и не хотите уставать от содержания большой недвижимости? Это п…
$225,581
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Пиньки, Латвия
Дом 4 комнаты
Пиньки, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 142 м²
Продаётся новый, современный частный дом с тремя спальнями в Пиньки, Салиена, в нескольких ш…
$356,750
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Дом 6 комнат в Dzilnuciems, Латвия
Дом 6 комнат
Dzilnuciems, Латвия
Число комнат 6
Площадь 637 м²
Количество этажей 2
Предлагается современная двухэтажная вилла, полностью меблированная и оборудована бытовой те…
$1,95 млн
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Дом 5 комнат в Priezciems, Латвия
Дом 5 комнат
Priezciems, Латвия
Число комнат 5
Площадь 194 м²
Этаж 1/2
$300,153
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Дом 4 комнаты в Пиньки, Латвия
Дом 4 комнаты
Пиньки, Латвия
Число комнат 4
Площадь 161 м²
Количество этажей 2
Комфортный, практичный и высококачественный таунхаус с тремя спальнями, 3 ванными комнатами …
$231,135
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Дом 5 комнат в Пиньки, Латвия
Дом 5 комнат
Пиньки, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Продается новый дом в современном поселке Saliena, Piņķi. Развитая инфрастуктура, удобное р…
$622,897
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Дом 8 комнат в Babites pagasts, Латвия
Дом 8 комнат
Babites pagasts, Латвия
Число комнат 8
Площадь 450 м²
Этаж 1/2
Продается эксклюзивный дом в престижном поселке Мажарес, недалеко от центра Риги. Этот дом…
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты в Пиньки, Латвия
Дом 4 комнаты
Пиньки, Латвия
Число комнат 4
Площадь 212 м²
Этаж 2
Продается эксклюзивный двухэтажный дом в Салиене прямо напротив международной школы Exupery.…
$520,055
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Дом 5 комнат в Dzilnuciems, Латвия
Дом 5 комнат
Dzilnuciems, Латвия
Число комнат 5
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
Современный поселок, где устойчивый дизайн сочетается с функциональностью и высочайшей энерг…
$675,018
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Дом 4 комнаты в Babites pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Babites pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 191 м²
Количество этажей 2
Продается частный дом в Mārupe крае, Babītes волости, в частном селе Bišulejas. Деревня закр…
$361,508
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Параметры недвижимости в Babites pagasts, Латвия

с гаражом
с террасой
Недорогая
Элитная
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