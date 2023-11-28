Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Жилая
  4. Рига
  5. Дома

Дома в Риге, Латвия

217 объектов найдено
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом в Рига, Латвия
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом
Рига, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Продаться очень уютный, двухэтажный рядный дом в закрытом, в безопасном посёлке огороженным …
€167,000
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Рига, Латвия
Дом 6 комнат
Рига, Латвия
Комнаты 6
Площадь 580 м²
Этаж 2/2
В Юрмале продается современный стильный дом, на реке Лиелупе, со своим причалом, зоной отдых…
€3,50 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни с мебелью, с гаражом, с интернетом в Рига, Латвия
Дом 4 спальни с мебелью, с гаражом, с интернетом
Рига, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Продается уникальный, уютный семейный дом в тихом месте с обширной и ухоженной территорией. …
€550,000
Оставить заявку
Дом 8 спален с гаражом, с интернетом, с сауной в Рига, Латвия
Дом 8 спален с гаражом, с интернетом, с сауной
Рига, Латвия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 880 м²
Продается уникальный семейный дом в тихом месте с обширной и ухоженной территорией, личным т…
€540,000
Оставить заявку
Дом 36 комнат в Рига, Латвия
Дом 36 комнат
Рига, Латвия
Комнаты 36
Площадь 1 237 м²
Этаж 4/4
Продаётся 4-этажное офисное здание в центре района улиц Бруниниеку и Валмиерас Описание объ…
€800,000
Оставить заявку
Дом 10 спален с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Рига, Латвия
Дом 10 спален с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Рига, Латвия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 751 м²
Жилой комплекс Zaubes 2 - квартирный дом в центре Риги. Продается в текущем состоянии: …
€899,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Рига, Латвия
Дом 4 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 4
Площадь 163 м²
Этаж 1/1
Превосходное предложение! Продаётся дом в Тейке, идеально подходящий для семьи с двумя детьм…
€420,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Рига, Латвия
Дом 4 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 4
Площадь 117 м²
Этаж 1/1
Энергоэффективный одноэтажный дом с 3 спальнями рядом с велодорожкой в ​​Юрмалу! Современный…
€250,000
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Рига, Латвия
Дом 5 комнат
Рига, Латвия
Комнаты 5
Площадь 120 м²
Этаж 2/2
Красивая и со вкусом половина дома продается сразу после капитального ремонта. Поменялись ок…
€190,000
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Рига, Латвия
Дом 5 комнат
Рига, Латвия
Комнаты 5
Площадь 241 м²
Количество этажей 2
Продается большой, красивый дом с продуманной планировкой. Тихий, безопасный и эксклюзивный …
€315,000
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Рига, Латвия
Дом 5 комнат
Рига, Латвия
Комнаты 5
Площадь 181 м²
Этаж 1/2
Рядом море Выбери упорядоченное имущество с добавленной стоимостью. Дом сдан в эксплуатацию.…
€500,000
Оставить заявку
Дом 132 комнаты в Рига, Латвия
Дом 132 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 132
Площадь 4 601 м²
Количество этажей 6
На продажу два участка земли с согласования проектов 2 зданий. Способ использования - кварти…
€1,50 млн
Оставить заявку
Дом 9 комнат в Рига, Латвия
Дом 9 комнат
Рига, Латвия
Комнаты 9
Площадь 890 м²
Количество этажей 5
Продается решен Mazā Skolas ielā 2, в старой риге, рядом с набережной и Рижской Домской церк…
€2,00 млн
Оставить заявку
Дом 12 комнат в Рига, Латвия
Дом 12 комнат
Рига, Латвия
Комнаты 12
Площадь 577 м²
Количество этажей 3
Недвижимость - продает домовладения, количество квартир в здании 12., общая площадь 577кв.м,…
€885,000
Оставить заявку
Дом 48 комнат в Рига, Латвия
Дом 48 комнат
Рига, Латвия
Комнаты 48
Площадь 2 685 м²
Количество этажей 5
Продается здание в центре Риги. Объект состоит из двух зданий и двора. В зданиях 4 коммерчес…
€1,55 млн
Оставить заявку
Дом 32 комнаты в Рига, Латвия
Дом 32 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 32
Площадь 1 636 м²
Количество этажей 4
Инвестиционный объект - Здание на реконструкцию. Общая площадь здания: 1635, 7 м2 Статус: ко…
€500,000
Оставить заявку
Дом 8 комнат в Рига, Латвия
Дом 8 комнат
Рига, Латвия
Комнаты 8
Площадь 786 м²
Количество этажей 4
Недвижимость - продает домовладения, разработан проект реконструкции жилого здания, здание б…
€1,50 млн
Оставить заявку
Дом 36 комнат в Рига, Латвия
Дом 36 комнат
Рига, Латвия
Комнаты 36
Площадь 750 м²
Количество этажей 7
Дом расположен дочернего предприятия в собственности, продается как ООО долей. В рамках реко…
€1,69 млн
Оставить заявку
Дом 45 комнат в Рига, Латвия
Дом 45 комнат
Рига, Латвия
Комнаты 45
Площадь 2 800 м²
Количество этажей 4
Предлагаем купить исторических аренда домов старая рига, бульвар Аспазияс 32 Дом, построенны…
€6,50 млн
Оставить заявку
Дом в Рига, Латвия
Дом
Рига, Латвия
Площадь 852 м²
Количество этажей 3
О недвижимости - дом со стороны улицы, все коммуникации, балкон. Имущество и oтопление - под…
€380,000
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Рига, Латвия
Дом 5 комнат
Рига, Латвия
Комнаты 5
Площадь 598 м²
Количество этажей 2
Продается многоквартирный дом в центре Риги на улице Бривибас, с общей площадью 598 кв. м. В…
€200,000
Оставить заявку
Дом 26 комнат в Рига, Латвия
Дом 26 комнат
Рига, Латвия
Комнаты 26
Площадь 1 412 м²
Количество этажей 7
Выгодные инвестиции на длительный срок сдачи. Жилые площади - 578,8 м 2 жилой - 832,6 м 2 Об…
€1,30 млн
Оставить заявку
Дом 50 комнат в Рига, Латвия
Дом 50 комнат
Рига, Латвия
Комнаты 50
Площадь 4 720 м²
Количество этажей 5
Предлагается инвестиционный проект в центре Риги на улице Лачплеша 125 Доходный комплекс дом…
€1,85 млн
Оставить заявку
Дом в Рига, Латвия
Дом
Рига, Латвия
Площадь 960 м²
Количество этажей 2
Здание в стадии реконструкции. Все сети, отопление гранулы и газ. Парковка во дворе и по ули…
€270,000
Оставить заявку
Дом в Рига, Латвия
Дом
Рига, Латвия
Площадь 5 173 м²
Количество этажей 2
Продаётся объект с широкими возможностями использования в стратегически удобном месте. Объек…
€4,50 млн
Оставить заявку
Дом в Рига, Латвия
Дом
Рига, Латвия
Площадь 2 451 м²
Количество этажей 4
Продаётся домовладение в центре Риги, в непосредственной близости от Старого города, располо…
€2,55 млн
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Рига, Латвия
Дом 5 комнат
Рига, Латвия
Комнаты 5
Площадь 410 м²
Количество этажей 3
€1,70 млн
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Рига, Латвия
Дом 2 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 2
Площадь 987 м²
Количество этажей 4
Продается офисное здание. Общая площадь - 987 м2 Полезная площадь - 886 м2 Площадь земли - 8…
€2,00 млн
Оставить заявку
Дом в Рига, Латвия
Дом
Рига, Латвия
Площадь 6 068 м²
Количество этажей 4
Выгодные инвестиции на длительный срок сдачи. Недвижимость - продает инвестиционный проект, …
€2,40 млн
Оставить заявку
Дом в Рига, Латвия
Дом
Рига, Латвия
Площадь 3 200 м²
Количество этажей 3
Недвижимость - продает инвестиционный проект, общая площадь коммерческой кв.м., канализаци…
€2,80 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Риге, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти