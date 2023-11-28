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217 объектов найдено
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Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом
Рига, Латвия
4
2
189 м²
Продаться очень уютный, двухэтажный рядный дом в закрытом, в безопасном посёлке огороженным …
€167,000
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Дом 6 комнат
Рига, Латвия
6
580 м²
2/2
В Юрмале продается современный стильный дом, на реке Лиелупе, со своим причалом, зоной отдых…
€3,50 млн
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Дом 4 спальни с мебелью, с гаражом, с интернетом
Рига, Латвия
5
3
300 м²
Продается уникальный, уютный семейный дом в тихом месте с обширной и ухоженной территорией. …
€550,000
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Дом 8 спален с гаражом, с интернетом, с сауной
Рига, Латвия
8
4
880 м²
Продается уникальный семейный дом в тихом месте с обширной и ухоженной территорией, личным т…
€540,000
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Дом 36 комнат
Рига, Латвия
36
1 237 м²
4/4
Продаётся 4-этажное офисное здание в центре района улиц Бруниниеку и Валмиерас Описание объ…
€800,000
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Дом 10 спален с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Рига, Латвия
10
10
751 м²
Жилой комплекс Zaubes 2 - квартирный дом в центре Риги. Продается в текущем состоянии: …
€899,000
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Дом 4 комнаты
Рига, Латвия
4
163 м²
1/1
Превосходное предложение! Продаётся дом в Тейке, идеально подходящий для семьи с двумя детьм…
€420,000
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Дом 4 комнаты
Рига, Латвия
4
117 м²
1/1
Энергоэффективный одноэтажный дом с 3 спальнями рядом с велодорожкой в Юрмалу! Современный…
€250,000
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Дом 5 комнат
Рига, Латвия
5
120 м²
2/2
Красивая и со вкусом половина дома продается сразу после капитального ремонта. Поменялись ок…
€190,000
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Дом 5 комнат
Рига, Латвия
5
241 м²
2
Продается большой, красивый дом с продуманной планировкой. Тихий, безопасный и эксклюзивный …
€315,000
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Дом 5 комнат
Рига, Латвия
5
181 м²
1/2
Рядом море Выбери упорядоченное имущество с добавленной стоимостью. Дом сдан в эксплуатацию.…
€500,000
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Дом 132 комнаты
Рига, Латвия
132
4 601 м²
6
На продажу два участка земли с согласования проектов 2 зданий. Способ использования - кварти…
€1,50 млн
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Дом 9 комнат
Рига, Латвия
9
890 м²
5
Продается решен Mazā Skolas ielā 2, в старой риге, рядом с набережной и Рижской Домской церк…
€2,00 млн
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Дом 12 комнат
Рига, Латвия
12
577 м²
3
Недвижимость - продает домовладения, количество квартир в здании 12., общая площадь 577кв.м,…
€885,000
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Дом 48 комнат
Рига, Латвия
48
2 685 м²
5
Продается здание в центре Риги. Объект состоит из двух зданий и двора. В зданиях 4 коммерчес…
€1,55 млн
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Дом 32 комнаты
Рига, Латвия
32
1 636 м²
4
Инвестиционный объект - Здание на реконструкцию. Общая площадь здания: 1635, 7 м2 Статус: ко…
€500,000
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Дом 8 комнат
Рига, Латвия
8
786 м²
4
Недвижимость - продает домовладения, разработан проект реконструкции жилого здания, здание б…
€1,50 млн
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Дом 36 комнат
Рига, Латвия
36
750 м²
7
Дом расположен дочернего предприятия в собственности, продается как ООО долей. В рамках реко…
€1,69 млн
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Дом 45 комнат
Рига, Латвия
45
2 800 м²
4
Предлагаем купить исторических аренда домов старая рига, бульвар Аспазияс 32 Дом, построенны…
€6,50 млн
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Дом
Рига, Латвия
852 м²
3
О недвижимости - дом со стороны улицы, все коммуникации, балкон. Имущество и oтопление - под…
€380,000
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Дом 5 комнат
Рига, Латвия
5
598 м²
2
Продается многоквартирный дом в центре Риги на улице Бривибас, с общей площадью 598 кв. м. В…
€200,000
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Дом 26 комнат
Рига, Латвия
26
1 412 м²
7
Выгодные инвестиции на длительный срок сдачи. Жилые площади - 578,8 м 2 жилой - 832,6 м 2 Об…
€1,30 млн
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Дом 50 комнат
Рига, Латвия
50
4 720 м²
5
Предлагается инвестиционный проект в центре Риги на улице Лачплеша 125 Доходный комплекс дом…
€1,85 млн
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Дом
Рига, Латвия
960 м²
2
Здание в стадии реконструкции. Все сети, отопление гранулы и газ. Парковка во дворе и по ули…
€270,000
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Дом
Рига, Латвия
5 173 м²
2
Продаётся объект с широкими возможностями использования в стратегически удобном месте. Объек…
€4,50 млн
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Дом
Рига, Латвия
2 451 м²
4
Продаётся домовладение в центре Риги, в непосредственной близости от Старого города, располо…
€2,55 млн
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Дом 5 комнат
Рига, Латвия
5
410 м²
3
€1,70 млн
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Дом 2 комнаты
Рига, Латвия
2
987 м²
4
Продается офисное здание. Общая площадь - 987 м2 Полезная площадь - 886 м2 Площадь земли - 8…
€2,00 млн
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Дом
Рига, Латвия
6 068 м²
4
Выгодные инвестиции на длительный срок сдачи. Недвижимость - продает инвестиционный проект, …
€2,40 млн
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Дом
Рига, Латвия
3 200 м²
3
Недвижимость - продает инвестиционный проект, общая площадь коммерческой кв.м., канализаци…
€2,80 млн
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