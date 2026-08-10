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Дома в Риге, Латвия

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таунхаусы
3
171 объект найдено
Дом 5 комнат в Рига, Латвия
Дом 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Площадь 379 м²
Количество этажей 3
$921,539
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Дом 5 комнат в Рига, Латвия
Дом 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Площадь 334 м²
Количество этажей 2
Предлагается к продаже просторный двухэтажный частный дом в Риге.Дом расположен на уютном и …
$423,512
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VIP REAL
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English, Русский, Latviešu
Дом в Рига, Латвия
Дом
Рига, Латвия
Площадь 1 160 м²
Количество этажей 5
Дом и экстры дома - угловой дом, фасадный дом, дом с улицы, лифт, окна на обе стороны. Терри…
$2,92 млн
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LDV InvestLDV Invest
Дом в Рига, Латвия
Дом
Рига, Латвия
Площадь 1 594 м²
Продаётся трехзвездочный отель в Риге с 46 номерами и идеальным расположением. Проект может…
$1,88 млн
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Metropolis Group
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English, Русский
Дом 45 комнат в Рига, Латвия
Дом 45 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 45
Площадь 1 350 м²
Количество этажей 5
Исторический аренду дом, построенный в 1926 году.год, архитектор Генрих Герхард Pīrangs. Про…
$992,702
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Дом 45 комнат в Рига, Латвия
Дом 45 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 45
Площадь 2 800 м²
Количество этажей 4
Предлагаем купить исторических аренда домов старая рига, бульвар Аспазияс 32 Дом, построенны…
$7,59 млн
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Дом 6 комнат в Рига, Латвия
Дом 6 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 6
Площадь 305 м²
Количество этажей 2
Продаются два двухэтажных дома, располагающиеся на общем участке площадью 730 кв.м. , один и…
$452,520
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VIP REAL
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English, Русский, Latviešu
Дом в Рига, Латвия
Дом
Рига, Латвия
Площадь 2 451 м²
Количество этажей 4
Продаётся домовладение в центре Риги, в непосредственной близости от Старого города, располо…
$3,50 млн
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Дом 7 комнат в Рига, Латвия
Дом 7 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 7
Площадь 220 м²
Этаж 2/2
Продаем уникальный обьект недвижимости для любителей природы. Расположен в Адажской волости,…
$820,663
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Дом 5 комнат в Рига, Латвия
Дом 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Площадь 410 м²
Этаж 3/3
$1,05 млн
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Дом 36 комнат в Рига, Латвия
Дом 36 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 36
Площадь 750 м²
Количество этажей 7
Дом расположен дочернего предприятия в собственности, продается как ООО долей. В рамках реко…
$1,97 млн
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Дом 10 комнат в Рига, Латвия
Дом 10 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 10
Площадь 443 м²
Количество этажей 2
Роскошный двухэтажный частный дом с облагороженной территорией и подсобными строениями в сам…
$1,75 млн
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Дом 5 комнат в Рига, Латвия
Дом 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Площадь 400 м²
Этаж 2/2
Эксклюзивное предложение в Вецаки. Продаётся качественный двухэтажный дом с бассейном. При п…
$733,204
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Дом 79 комнат в Рига, Латвия
Дом 79 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 79
Площадь 2 682 м²
Количество этажей 6
Здание по улице Пелду 15, находится в самом центре исторической застройки г. Риги в охранной…
$4,61 млн
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Дом 6 комнат в Рига, Латвия
Дом 6 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 6
Площадь 410 м²
Этаж 3/3
Предлагаем большой, светлый семейный дом в Межапарке с хорошей аурой и обустроенным садом! В…
$1,29 млн
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Дом 9 комнат в Рига, Латвия
Дом 9 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 9
Площадь 1 396 м²
Продаётся доходный дом в активном центре города Риги. Общая площадь дома: 1396,6 м2. Пол…
$1,64 млн
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Metropolis Group
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English, Русский
Дом в Рига, Латвия
Дом
Рига, Латвия
Площадь 960 м²
Этаж 2/2
Здание в стадии реконструкции. Все сети, отопление гранулы и газ. Парковка во дворе и по ули…
$315,329
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Дом 30 комнат в Рига, Латвия
Дом 30 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 30
Площадь 917 м²
Количество этажей 2
Недвижимость находится в самом центре Риги, на углу улиц Стабу и Чака. Интенсивный транспорт…
$1,17 млн
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Дом 4 комнаты в Рига, Латвия
Дом 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Площадь 167 м²
Количество этажей 2
Предлагаем приобрести элегантную и современную Виллу (близнец) в одном из самых престижных р…
$640,099
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Таунхаус 5 комнат в Рига, Латвия
Таунхаус 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Окунитесь в комфорт и современность нового проекта бизнес-класса в Межапарке. Уютные дом…
$493,269
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Metropolis Group
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English, Русский
Дом 20 комнат в Рига, Латвия
Дом 20 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 20
Площадь 775 м²
Этаж 3/3
ПРОДАЖА: ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ С ВЫСОКОЙ ДОХОДНОСТЬЮ Адрес: ул. Валмиерас 31, РигаПродаваемая доля:…
$314,487
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Дом 85 комнат в Рига, Латвия
Дом 85 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 85
Площадь 2 928 м²
Количество этажей 6
Продается многоквартирный дом в старом городе Риги. Был построен в 1879 году по адресу улица…
$2,69 млн
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Дом 20 комнат в Рига, Латвия
Дом 20 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 20
Площадь 1 421 м²
На продажу - Многоквартирный дом A класса, с высокой энергоэффективностью. Введенный в эк…
$3,76 млн
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Metropolis Group
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English, Русский
Дом 12 комнат в Рига, Латвия
Дом 12 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 12
Площадь 644 м²
Этаж 2/2
Инвестиционный объект в Чиекуркалнсе – многоквартирный дом с высоким потенциалом развития Н…
$230,499
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Дом 25 комнат в Рига, Латвия
Дом 25 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 25
Площадь 987 м²
Этаж 1/4
Фасадное здание новострой на одной из ключевых улиц правого берега Риги предлагается к прода…
$1,35 млн
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Дом 4 комнаты в Рига, Латвия
Дом 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Площадь 410 м²
Количество этажей 3
Предлагается на аренду просторный, светлый дом в престижнойм районе г. Рига, Межапарке . На …
$1,28 млн
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VIP REAL
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English, Русский, Latviešu
Дом в Рига, Латвия
Дом
Рига, Латвия
Площадь 2 018 м²
Количество этажей 3
Продает 3-х этажное кирпичное здание общей площадью 2018 м2, которое расположено в историчес…
$1,52 млн
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Дом 36 комнат в Рига, Латвия
Дом 36 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 36
Площадь 1 237 м²
Этаж 4/4
Продаётся 4-этажное офисное здание в центре района улиц Бруниниеку и Валмиерас Описание объ…
$700,731
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Дом 6 комнат в Рига, Латвия
Дом 6 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 6
Площадь 228 м²
Количество этажей 2
$290,321
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Агентство
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Дом в Рига, Латвия
Дом
Рига, Латвия
$266,513
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch

Параметры недвижимости в Риге, Латвия

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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