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Дома в Olaines pagasts, Латвия

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4 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Medemciems, Латвия
Дом 4 комнаты
Medemciems, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Дом на тихой и уютной улочке Медемциемcа. Общая площадь дома - 126м2. Общая площадь зем…
$334,718
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Агентство
Metropolis Group
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English, Русский
Дом 4 комнаты в Olaines pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Olaines pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
$226,382
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 3 комнаты в Davi, Латвия
Дом 3 комнаты
Davi, Латвия
Число комнат 3
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
$80,635
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
LDV InvestLDV Invest
Дом в Janupe, Латвия
Дом
Janupe, Латвия
Площадь 1 421 м²
Количество этажей 7
Совершенно новое строительство - Miera 6 Продажа всего здания - 3 500 000 евро Общая площа…
$3,48 млн
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Агентство
Metropolis Group
Языки общения
English, Русский
Realting.com
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Параметры недвижимости в Olaines pagasts, Латвия

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
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