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Дома с бассейном в Латвии

Юрмала
359
Рига
181
Babites pagasts
54
Garkalnes pagasts
35
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5 объектов найдено
Вилла 23 комнаты в Рига, Латвия
Вилла 23 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 23
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 560 м²
Этаж 2/2
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$733,541
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Дом 5 комнат в Skulte, Латвия
Дом 5 комнат
Skulte, Латвия
Число комнат 5
Площадь 259 м²
Количество этажей 2
Ухоженный 2-х этажный частный дом в центре Юрмалы и всего в 100 метрах от чистого, красивого…
$945,554
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Дом 4 комнаты в Рига, Латвия
Дом 4 комнаты
Рига, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 248 м²
Этаж 2/2
Современный дизайн интерьера, два этажа. Во дворе до сих пор стоит гриль-домик.На 1 этаже: о…
$322,125
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 7 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 7 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$2,20 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 8 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 8 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 456 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,12 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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