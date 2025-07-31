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Дома в Ogresgala pagasts, Латвия

12 объектов найдено
Дом 5 комнат в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 546 м²
Количество этажей 2
$278,044
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Агентство
Tribus Realty
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Дом 7 комнат в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 7 комнат
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 7
Площадь 285 м²
Количество этажей 2
Продается красивый, уютный семейный дом в живописном месте. Дом находится в благоустроенном …
$313,083
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Дом 5 комнат в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продается эксклюзивная недвижимость в Лапмежциемсе недалеко от Балтийского моря с фантастиче…
$682,900
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TekceTekce
Дом 4 комнаты в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 267 м²
Количество этажей 2
хорошо продуманный и со вкусом оформленный дом. В внутренней отделки используются только выс…
$382,424
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Дом 6 комнат в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 6
Площадь 492 м²
Количество этажей 2
Усадьба находится сразу за чертой города Риги, в сосновом бору, на острове Доле, площадь зем…
$730,178
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Дом 6 комнат в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 6
Площадь 256 м²
Количество этажей 3
Энергоэффективный дом с низкими эксплуатационными расходами. В доме есть просторная гостиная…
$346,703
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Дом 6 комнат в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 6
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Продаётся просторный дом в тихом центре Бабите. Дом расположен рядом с лесом.Дом с 5 комната…
$236,388
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Дом 8 комнат в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 8 комнат
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 8
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Продается эксклюзивная, уникальная недвижимость у Балтийского моря на историческом Ливском б…
$722,823
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Дом 6 комнат в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 6
Площадь 239 м²
Количество этажей 2
Предлагаем приобрести светлый, просторный и энергоэффективный дом. Интерьердома выдержан в с…
$345,653
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Дом 6 комнат в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 6
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается большой дом, отвечающий всем стандартам качества и комфорта. Панорамные окна, прос…
$262,654
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Дом 5 комнат в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Уникальный в своём роде объект. Местонахождение Валгациемс, 70 км от курортного города Юрмал…
$577,839
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Дом 4 комнаты в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается элегантный семейный дом в скандинавском стиле. Экономичный, энергоэффективный и пр…
$185,696
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Параметры недвижимости в Ogresgala pagasts, Латвия

с гаражом
с террасой
Недорогая
Элитная
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