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Дома в Kekavas pagasts, Латвия

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11 объектов найдено
Дом 5 комнат в Kekavas pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Kekavas pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 215 м²
Этаж 1/2
$384,324
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Дом 4 комнаты в Kekavas pagasts, Латвия
Дом 4 комнаты
Kekavas pagasts, Латвия
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
$276,698
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 5 комнат в Kekavas pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Kekavas pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 280 м²
Этаж 2/2
Классический эстетический дом с красивым просторным двором на долгосрочной арене в Катлакалн…
$498,046
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Дом 8 комнат в Lapenieki, Латвия
Дом 8 комнат
Lapenieki, Латвия
Число комнат 8
Площадь 425 м²
Количество этажей 2
$410,529
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Агентство
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Дом в Plakanciems, Латвия
Дом
Plakanciems, Латвия
Площадь 500 м²
Этаж 4/4
Дом расположен в Кекавской волости, всего в 15 минутах езды от Риги. Тихое, спокойное и зеле…
$587,027
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Дом 6 комнат в Kekavas pagasts, Латвия
Дом 6 комнат
Kekavas pagasts, Латвия
Число комнат 6
Площадь 818 м²
Количество этажей 3
Продаётся семейное поместье, в тихом, спокойном, зелёном месте у реки. Поместье состоит из т…
$1,40 млн
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Агентство
VIP REAL
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English, Русский, Latviešu
TekceTekce
Дом 8 комнат в Kekavas pagasts, Латвия
Дом 8 комнат
Kekavas pagasts, Латвия
Число комнат 8
Площадь 319 м²
Этаж 1/3
$372,379
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Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Дом 4 комнаты в Dzerumi, Латвия
Дом 4 комнаты
Dzerumi, Латвия
Число комнат 4
Площадь 117 м²
Этаж 1/2
$138,515
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Агентство
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Дом 8 комнат в Dzerumi, Латвия
Дом 8 комнат
Dzerumi, Латвия
Число комнат 8
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
$198,432
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Агентство
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Дом 10 комнат в Kekavas pagasts, Латвия
Дом 10 комнат
Kekavas pagasts, Латвия
Число комнат 10
Площадь 612 м²
Количество этажей 3
$515,540
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Агентство
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Дом 12 комнат в Kekavas pagasts, Латвия
Дом 12 комнат
Kekavas pagasts, Латвия
Число комнат 12
Площадь 1 123 м²
Количество этажей 2
На продажу выставлен один из самых красивых, эксклюзивных и дорогих домов Юрмалы.Дом располо…
$6,30 млн
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Параметры недвижимости в Kekavas pagasts, Латвия

Недорогая
Элитная
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