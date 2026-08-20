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Дома в Елгаве, Латвия

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4 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Елгава, Латвия
Дом 2 комнаты
Елгава, Латвия
Число комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 1/1
$180,686
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 3 комнаты в Елгава, Латвия
Дом 3 комнаты
Елгава, Латвия
Число комнат 3
Площадь 36 м²
Этаж 1/1
Продается компактный, комфортабельный и теплый деревянный каркасный дом. Построен два года н…
$102,193
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Дом 5 комнат в Елгава, Латвия
Дом 5 комнат
Елгава, Латвия
Число комнат 5
Площадь 386 м²
Этаж 3/3
Недвижимость с очень большим участком, уединением и возможностями для развития недалеко от Е…
$205,896
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Дом 6 комнат в Елгава, Латвия
Дом 6 комнат
Елгава, Латвия
Число комнат 6
Площадь 487 м²
Количество этажей 2
Дом находится в частном секторе в Меллужи. "Умный дом" в эксклюзивном месте - дюнная зона, 2…
$1,36 млн
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Параметры недвижимости в Елгаве, Латвия

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