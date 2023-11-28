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Дома в Елгава, Латвия

4 объекта найдено
Дом 9 комнат в Елгава, Латвия
Дом 9 комнат
Елгава, Латвия
Комнаты 9
Площадь 333 м²
Этаж 2
Частный дом в черте города, тихий район, большой участок с погребом (25, 5 кв. м. ), бассейн…
€195,000
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Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Елгава, Латвия
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Елгава, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€234,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+37122323132 janis.karklins@habita.com
Дом 8 комнат с парковкой, с балконом, с террасой в Елгава, Латвия
Дом 8 комнат с парковкой, с балконом, с террасой
Елгава, Латвия
Комнаты 8
Площадь 300 м²
Этаж 3/3
Предлагаем приобрести современный и уютный частный дом, расположенный в поселке Дзилнуциемс …
€346,000
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Дом 6 комнат с Spalni, с газовым отоплением в Елгава, Латвия
Дом 6 комнат с Spalni, с газовым отоплением
Елгава, Латвия
Комнаты 6
Площадь 487 м²
Количество этажей 2
Дом находится в частном секторе в Меллужи. "Умный дом" в эксклюзивном месте - дюнная зона, 2…
€1,29 млн
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Параметры недвижимости в Елгава, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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