Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Жилая
  4. Дом
  5. Терраса

Дома с террасой в Латвии

Юрмала
359
Рига
181
Babites pagasts
54
Garkalnes pagasts
35
Показать больше
127 объектов найдено
Дом 5 комнат в Рига, Латвия
Дом 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 366 м²
Количество этажей 2
Предлагаем приобрести эксклюзивную виллу в современном стиле в одном из самых престижных рай…
$1,34 млн
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Пиньки, Латвия
Дом 5 комнат
Пиньки, Латвия
Число комнат 5
Площадь 335 м²
Количество этажей 2
В доме есть все для комфортного проживания, качественная сантехника, паркетная доска, встро…
$821,262
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 7 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 7
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Предлагаем приобрести шикарный дом в эксклюзивном районе Юрмалы, недалеко от концертного зал…
$1,08 млн
Оставить заявку
Дом 10 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 10 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 10
Площадь 365 м²
Этаж 1/2
Элегантный особняк в классическом стиле в центре Юрмалы! Дом находится в парковой зоне: До …
$1,25 млн
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продается замечательный 2-х этажный дом в Асари! Дом хорошо обустроен, дорогая мебель, элект…
$855,481
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Рига, Латвия
Дом 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Площадь 515 м²
Количество этажей 2
Сдаётся дом на летний сезон 2014, расположенный около моря, в 120 м2 до моря.Дом состоит из …
$875,713
Оставить заявку
Дом 10 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 10 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 10
Площадь 660 м²
Этаж 1/3
Предлагаем вашему вниманию два отдельных дома на одном участке, дополнительно на участке рас…
$1,63 млн
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Ogresgala pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Ogresgala pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 328 м²
Этаж 3/3
Продаем просторный, качественно построенный дом в Марупе. На расстоянии 5 мин. пешком распол…
$603,313
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Площадь 263 м²
Этаж 2/2
Дом расположен в г.Юрмале, на второй линии застройки от берега моря, на улице Капу. Площади …
$870,404
Оставить заявку
Дом 9 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 9 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 9
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Предлагаем на продажу или в аренду 3 этажный дом в Дзинтари – 5 минут пешком до улицы Йомас,…
$1,63 млн
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Рига, Латвия
Дом 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 339 м²
Количество этажей 2
Предлагаем приобрести элегантную и современную Виллу (близнец) в одном из самых престижных р…
$756,587
Оставить заявку
Дом в Юрмала, Латвия
Дом
Юрмала, Латвия
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается шикарная villa Meduza - уникальной архитектуры дом в Приедайне (Юрмала). Дом 400 к…
$1,35 млн
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 6 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 6
Площадь 260 м²
Этаж 2/2
ст.Дзинтари в 30 метрах от красивого, чистого пляжа, и в 5 минутах пешком до концертного за…
$1,03 млн
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Рига, Латвия
Дом 6 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 6
Площадь 410 м²
Этаж 3/3
Предлагаем большой, светлый семейный дом в Межапарке с хорошей аурой и обустроенным садом! В…
$1,20 млн
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Пиньки, Латвия
Дом 4 комнаты
Пиньки, Латвия
Число комнат 4
Площадь 161 м²
Количество этажей 2
Комфортный, практичный и высококачественный таунхаус с тремя спальнями, 3 ванными комнатами …
$231,135
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Этаж 2/2
Предлагаем прекрасный, семейный и уютный дом, который находится в Дзинтари. Дом полностью ме…
$728,870
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Площадь 240 м²
Этаж 2/2
Предлагаем на продажу двухэтажный дом в Меллужи. Дом построенн в 2013 году, расположен в т…
$565,266
Оставить заявку
Дом 9 комнат в Смилтене, Латвия
Дом 9 комнат
Смилтене, Латвия
Число комнат 9
Площадь 600 м²
Этаж 3/3
Особняк у Белого озера (Baltezers) Дом сдан в эксплуатацию в декабре 2008 года. Расположен…
$1,41 млн
Оставить заявку
Дом в Юрмала, Латвия
Дом
Юрмала, Латвия
Площадь 621 м²
Этаж 1/2
Арендовать данную недвижимость на длительный срок Арендовать данную недвижимость на летнюю а…
$3,99 млн
Оставить заявку
Дом 9 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 9 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 9
Площадь 1 500 м²
Этаж 2/2
Предлагаем превосходную виллу в уникальном, тихом месте на берегу реки Лиелупе. Место где ос…
$4,33 млн
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Смилтене, Латвия
Дом 5 комнат
Смилтене, Латвия
Число комнат 5
Площадь 246 м²
Количество этажей 3
Предлагается дом на продажу. Настоящий дом деревянной архитектуры на первой линии. Этот изыс…
$1,03 млн
Оставить заявку
Дом в Priedkalne, Латвия
Дом
Priedkalne, Латвия
Площадь 1 300 м²
Предлагаем вашему  вниманию уникальный проект на берегу озера  Балтезерс, в Приедкалне, всег…
$1,08 млн
Оставить заявку
Дом 11 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 11 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 11
Площадь 1 286 м²
Количество этажей 3
Предлагаем на продажу изысканный особняк в самом престижном районе Юрмалы, в окружении много…
$5,11 млн
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Рига, Латвия
Дом 5 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 5
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Предлагаем приобрести замечательный 2-х этажный дом в районе частных домов в Межапарке. Межа…
$652,230
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Garkalnes pagasts, Латвия
Дом 7 комнат
Garkalnes pagasts, Латвия
Число комнат 7
Площадь 232 м²
Этаж 2/2
Предлагаем к приобретению дом в Балтэзерсе. Площадь земли – 1246 кв. мПлощадь дома – 231, 6 …
$570,321
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Пиньки, Латвия
Дом 4 комнаты
Пиньки, Латвия
Число комнат 4
Площадь 223 м²
Этаж 2/2
Шикарный дом с 3 изолированными спальнями и кабинетом в новом посёлка закрытого типа в Пиньк…
$681,103
Оставить заявку
Дом 10 комнат в Priedkalne, Латвия
Дом 10 комнат
Priedkalne, Латвия
Число комнат 10
Площадь 838 м²
Этаж 4/4
Продается дом с причалом в элитном поселке закрытого типа на побережье Балтэзерса, одного из…
$777,262
Оставить заявку
Дом 8 комнат в Саулкрасты, Латвия
Дом 8 комнат
Саулкрасты, Латвия
Число комнат 8
Площадь 446 м²
Количество этажей 2
Village residence - архитектура этой резиденции создает эталон зданий в Латвии, выполненных …
$735,431
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Юрмала, Латвия
Дом 5 комнат
Юрмала, Латвия
Число комнат 5
Площадь 385 м²
Этаж 2/2
Предлагаем вам два дома в тихой части Юрмалы, Яундубулты, в окружении соснового леса, в 7 ми…
$1,07 млн
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Рига, Латвия
Дом 6 комнат
Рига, Латвия
Число комнат 6
Площадь 840 м²
Предлагаем преобрести дом в Риге на острове Луцавсала. Уникальное, тихое место у берега реки…
$1,55 млн
Оставить заявку

Типы недвижимости в Латвии

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Латвии

с гаражом
с садом
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти