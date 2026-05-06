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Жилой квартал 3 piEces en exclusivitE quartier florentine tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$1,08 млн
;
2
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ID: 39610
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    HaRav Itshak Yedidya Frenkel, 32

О комплексе

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Красивые 3 номера идеально расположены на улице Акишон, в самом сердце Флоренции, процветающей области, известной своей уникальной атмосферой, модными кафе, ресторанами, художественными галереями и близостью к Неве Цедек и центру города. Характеристики собственности: 54 м2 идеально оптимизированы Солнечная терраса 10 м2 2-й этаж с лифтом - 3 штуки - Мамад (безопасная комната) Идеально подходит для основной резиденции или аренды в одном из самых популярных районов Тель-Авива.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Цена по запросу
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