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Жилой квартал Appartement 3 pieces quartier rakafot rishon lezion

Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$751,120
;
11
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ID: 38531
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Rehovot Subdistrict
  • Город
    Ришон-ле-Цион
  • Адрес
    Зеев Жаботинский

Местонахождение на карте

Ришон-ле-Цион, Израиль
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Жилой квартал Appartement 3 pieces quartier rakafot rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$751,120
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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