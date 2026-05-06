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Жилой квартал Kiryat yovel pinuy binuy

Иерусалим, Израиль
от
$1,05 млн
;
10
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ID: 38357
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Moshe Kleinman, 12

О комплексе

Перевод
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Квартира на продажу в Иерусалиме, в районе Кирьят-Йовель. Здание в Тама 38/2 (снос и новое строительство) с крупной строительной компанией Ezorim. Сегодня квартира находится на первом этаже: 87м2 + 12м2 террасы + сад (не на вкладке). После Тамы 38 квартира будет: 117м2 + терраса + парковка + подвал. Цена: 3 190 000 ш.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал Kiryat yovel pinuy binuy
Иерусалим, Израиль
от
$1,05 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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