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Жилой квартал Penthouse A vendre de 5 piEces avec vue A eilat tout confort avec armoires murales ainsi quune belle cuisine avec son Ilot central situe en plein quartier des hotels dans complexe avec piscine et salle de sport et a deux pas du centre commercial icep
Жилой квартал Penthouse A vendre de 5 piEces avec vue A eilat tout confort avec armoires murales ainsi quune belle cuisine avec son Ilot central situe en plein quartier des hotels dans complexe avec piscine et salle de sport et a deux pas du centre commercial icep
PENTHOUSE FOR SALE OF 5 PIECES WITH VIEW - ALL CONFORT WITH MURAL ARMARIES AS A KITCHEN WITH ITS CENTRAL ISLAND - Расположен в самом сердце гостиничного района в комплексе с бассейном и тренажерным залом и недалеко от торгового центра ICEparc Canyon и в 5 минутах от пляжа и набережной - для серьезных и требовательных гостей
Местонахождение на карте
Эйлат, Израиль
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