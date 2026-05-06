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  4. Жилой квартал Penthouse A vendre de 5 piEces avec vue A eilat tout confort avec armoires murales ainsi quune belle cuisine avec son Ilot central situe en plein quartier des hotels dans complexe avec piscine et salle de sport et a deux pas du centre commercial icep

Жилой квартал Penthouse A vendre de 5 piEces avec vue A eilat tout confort avec armoires murales ainsi quune belle cuisine avec son Ilot central situe en plein quartier des hotels dans complexe avec piscine et salle de sport et a deux pas du centre commercial icep

Эйлат, Израиль
от
$1,14 млн
;
10
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ID: 39623
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Beersheba Subdistrict
  • Город
    Эйлат
  • Адрес
    Retamim

О комплексе

Перевод
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PENTHOUSE FOR SALE OF 5 PIECES WITH VIEW - ALL CONFORT WITH MURAL ARMARIES AS A KITCHEN WITH ITS CENTRAL ISLAND - Расположен в самом сердце гостиничного района в комплексе с бассейном и тренажерным залом и недалеко от торгового центра ICEparc Canyon и в 5 минутах от пляжа и набережной - для серьезных и требовательных гостей

Местонахождение на карте

Эйлат, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал Penthouse A vendre de 5 piEces avec vue A eilat tout confort avec armoires murales ainsi quune belle cuisine avec son Ilot central situe en plein quartier des hotels dans complexe avec piscine et salle de sport et a deux pas du centre commercial icep
Эйлат, Израиль
от
$1,14 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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