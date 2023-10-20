  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Гиват-Шмуэль
  4. Жилой квартал Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan

Жилой квартал Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan

Гиват-Шмуэль, Израиль
от
$1,14 млн
;
2
Оставить заявку
ID: 34497
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Гиват-Шмуэль
  • Адрес
    Lipa Krepel

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Гиват Шмуэль: Стратегические возможности в центре Гуш-Дана Расположенный в центре Гуш-Дана, недалеко от Тель-Авива и основных экономических центров, Гиват Шмуэль пользуется высоким спросом на аренду и постоянным городским развитием. Премиум-резиденция: Апартаменты 2-3 комнаты Идеальный формат для быстро вращающихся инвестиций в аренду. Терраса 67м2+28м2 Различают преимущества: ✔ Спортивный зал ✔ Студия Pilates ✔ Игровая комната ✔ Крыша с джакузи ✔ Динамичная городская среда Зачем инвестировать здесь? • Типология 2-3 штук = наиболее востребованный продукт Стратегическое расположение в израильском экономическом бассейне Современное жилье с услугами = долгосрочная оценка Активы недвижимости сбалансированы между доходностью от аренды и потенциалом прибавочной стоимости. Сетка ставок и моделирование по запросу

Местонахождение на карте

Гиват-Шмуэль, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$3,76 млн
Жилой квартал A vendre appartement 4 pieces a ashdod rue yakinton calaniot
Ашдод, Израиль
от
$705,375
Жилой квартал Proche de la mer
Ашкелон, Израиль
от
$1,98 млн
Жилой квартал Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,10 млн
Жилой квартал A renover bonne affaire proche de la mer
Герцлия, Израиль
от
$2,10 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Givat shmuel opportunite strategique au coeur du gush dan
Гиват-Шмуэль, Израиль
от
$1,14 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Жилой квартал Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Жилой квартал Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Жилой квартал Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Жилой квартал Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Показать все Жилой квартал Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Жилой квартал Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Тель-Авив, Израиль
от
$1,41 млн
Новые только для продажи! Расположение: 46 Yehoshua Улица Бена Нана Рядом с престижным Базельским комплексом В здании под реконструкцией (Тама 1) В настоящее время принадлежит Ohana Group. Красивая 2-комнатная квартира площадью 66 м2 будет доступна (3 возможных варианта) Первый этаж Ориента…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Жилой квартал Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Жилой квартал Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Жилой квартал Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Жилой квартал Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Показать все Жилой квартал Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Жилой квартал Superbe 2 pieces avec parking balcon et cave rue shenkin
Тель-Авив, Израиль
от
$1,76 млн
Новый для эксклюзивной продажи! 30 улица Шеинкин (улица Йоханан Хасандлер) Исключительные товары Светлая 2-комнатная квартира отремонтирована с оптимальным расположением! 64 м2 жилой площади + 4 м2 солнечной террасы Второй этаж В роскошном здании с лифтом! Квартира включает в себя спальню с…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Жилой квартал Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Жилой квартал Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Жилой квартал Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Жилой квартал Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Показать все Жилой квартал Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Жилой квартал Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Ашкелон, Израиль
от
$627,000
Уникальный жилой проект, который переопределяет саму суть роскошной жизни в оживленном и процветающем районе Ашкелон. Четыре 9-этажных здания и 102 3, 4 и 5-комнатные квартиры, наземный сад, пентхаусы и мини-пентхаусы. Все квартиры тщательно спроектированы и аккуратны в каждой детали для фун…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации