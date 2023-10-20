Жилой квартал Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Новый Катамон Иерусалим Проект от 2 до 5 комнат, пентхаусов и первого этажа
Расположенный в Катамонимском районе, этот проект состоит из 5 зданий с 34 этажами с тренажерным залом, синагогами, 5 лифтами. Трамвай пройдет в нижней части проекта.
Доставка декабрь 2029
Способ оплаты
Проект сопровождает банк Leumi.
20% 80% или несколько раз
2 номера от 53 до 69 м2 с террасой 9 м2, с 28-го этажа, вид с южной стороны парка с подвалом, но без парковки - Цены от 2.400.000 ш
2.5 номера 69m2 и 12m2 терраса Цена: 3,000,000 sh
3 номера 80м2 и 11м2 терраса с подвалом и парковкой, с 22 этажа, выставка: Север/Запад
Цена от 3.500.000 ш.
5 номеров 120м2 и 11м2 терраса, с 2 парковочными местами и подвалом, 9-й этаж - Цена от 4.500.000 ш
5 номеров 135м2, 2 террасы 18м2 и 12м2, 3 ванные комнаты с туалетом, 11 этаж –
Цена от 5 000 000 ш
Эти цены могут быть изменены и не включают комиссию нашего агентства, которая составляет 2%.
Для получения дополнительной информации или для организации визита, позвоните нам
Обратите внимание: в случае проекта в строительстве, фотографии и планы публикуются только в информационных целях, и не являются договорными, поэтому квартиры не меблированы.
