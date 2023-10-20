  1. Realting.com
  Израиль
  Иерусалим
  Жилой квартал Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin

Жилой квартал Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin

Иерусалим, Израиль
от
$1,10 млн
;
4
ID: 34131
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  Страна
    Израиль
  Область / штат
    Иерусалимский округ
  Район
    Jerusalem Subdistrict
  Город
    Иерусалим
  Адрес
    Mehalkei HaMayim, 21

О комплексе

Новый Катамон Иерусалим Проект от 2 до 5 комнат, пентхаусов и первого этажа Расположенный в Катамонимском районе, этот проект состоит из 5 зданий с 34 этажами с тренажерным залом, синагогами, 5 лифтами. Трамвай пройдет в нижней части проекта. Доставка декабрь 2029 Способ оплаты Проект сопровождает банк Leumi. 20% 80% или несколько раз 2 номера от 53 до 69 м2 с террасой 9 м2, с 28-го этажа, вид с южной стороны парка с подвалом, но без парковки - Цены от 2.400.000 ш 2.5 номера 69m2 и 12m2 терраса Цена: 3,000,000 sh 3 номера 80м2 и 11м2 терраса с подвалом и парковкой, с 22 этажа, выставка: Север/Запад Цена от 3.500.000 ш. 5 номеров 120м2 и 11м2 терраса, с 2 парковочными местами и подвалом, 9-й этаж - Цена от 4.500.000 ш 5 номеров 135м2, 2 террасы 18м2 и 12м2, 3 ванные комнаты с туалетом, 11 этаж – Цена от 5 000 000 ш Эти цены могут быть изменены и не включают комиссию нашего агентства, которая составляет 2%. Для получения дополнительной информации или для организации визита, позвоните нам Обратите внимание: в случае проекта в строительстве, фотографии и планы публикуются только в информационных целях, и не являются договорными, поэтому квартиры не меблированы.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Жилой квартал Rez de jardin spacieux
Жилой квартал Rez de jardin spacieux
Жилой квартал Rez de jardin spacieux
Жилой квартал Rez de jardin spacieux
Жилой квартал Rez de jardin spacieux
Жилой квартал Rez de jardin spacieux
Ашкелон, Израиль
от
$595,650
Барнеа - рис из жардина спацио
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Rdj 4 p
Жилой квартал Rdj 4 p
Жилой квартал Rdj 4 p
Жилой квартал Rdj 4 p
Жилой квартал Rdj 4 p
Показать все Жилой квартал Rdj 4 p
Жилой квартал Rdj 4 p
Ашкелон, Израиль
от
$674,025
rdj 4 p с просторным садом на западе Небольшой 4-этажный дом
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Жилой квартал Appartement 3 pieces a vendre rue bograshov a tel aviv emplacement tres central a 2 minutes a pied de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$1,07 млн
Расположен на очень популярной улице Бограшова, всего в 2 минутах ходьбы от моря, это Квартира представляет собой исключительную возможность в самом сердце Тель-Авива. Подробности о собственности Площадь: 68 м2 хорошо организовано 1-й этаж из 4 (без лифта) Ориентация: Восток - светлая кварт…
Агентство
Immobilier.co.il
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
