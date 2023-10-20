Жилой квартал Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord

Просторный и яркий дуплекс, тщательно разработанный для семейной жизни, предлагающий комфорт и атмосферу частного дома. Резиденция имеет тщательный архитектурный дизайн Даны Оберзон, одного из самых востребованных архитекторов и дизайнеров интерьера Израиля в области жилой роскоши. Расположенный на 3-м и 4-м этажах интимного бутик-здания, на популярной улице в престижном районе Хамиштала к северу от Тель-Авива, известный своим качественным жилым сообществом и отличными коммунальными услугами, включая детские сады, школы, спортивный клуб, зеленые парки, торговые центры, кафе и многое другое. Уровень приема – около 97,7 м2 + около 62,5 м2 террасы, в том числе: • Просторная жилая зона с прямым доступом к большой террасе • Щедрая столовая • Дизайн кухни с центральным островом Безопасная внутренняя комната (Мамад), в настоящее время используется в качестве кладовой Частный уровень – около 89,7 м2 + около 18,9 м2 террасы, в том числе: • Большой мастер-люкс с гардеробной, ванной комнатой и офисом • Семейный зал, который можно использовать в качестве дополнительной комнаты • Комната, посвященная искусству или студии • Отдельная прачечная • Частная терраса Недвижимость также включает в себя погреб и два парковочных места. Жители имеют доступ к впечатляющему оздоровительному комплексу на месте, включая олимпийский бассейн, сауну и полностью оборудованный тренажерный зал.