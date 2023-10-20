  1. Realting.com
Жилой квартал Appartement duplex concu architecturalement a tel aviv nord

Тель-Авив, Израиль
$4,55 млн
15
ID: 34339
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Alexander Argov, 23

О комплексе

Просторный и яркий дуплекс, тщательно разработанный для семейной жизни, предлагающий комфорт и атмосферу частного дома. Резиденция имеет тщательный архитектурный дизайн Даны Оберзон, одного из самых востребованных архитекторов и дизайнеров интерьера Израиля в области жилой роскоши. Расположенный на 3-м и 4-м этажах интимного бутик-здания, на популярной улице в престижном районе Хамиштала к северу от Тель-Авива, известный своим качественным жилым сообществом и отличными коммунальными услугами, включая детские сады, школы, спортивный клуб, зеленые парки, торговые центры, кафе и многое другое. Уровень приема – около 97,7 м2 + около 62,5 м2 террасы, в том числе: • Просторная жилая зона с прямым доступом к большой террасе • Щедрая столовая • Дизайн кухни с центральным островом Безопасная внутренняя комната (Мамад), в настоящее время используется в качестве кладовой Частный уровень – около 89,7 м2 + около 18,9 м2 террасы, в том числе: • Большой мастер-люкс с гардеробной, ванной комнатой и офисом • Семейный зал, который можно использовать в качестве дополнительной комнаты • Комната, посвященная искусству или студии • Отдельная прачечная • Частная терраса Недвижимость также включает в себя погреб и два парковочных места. Жители имеют доступ к впечатляющему оздоровительному комплексу на месте, включая олимпийский бассейн, сауну и полностью оборудованный тренажерный зал.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Задайте все интересующие вопросы
