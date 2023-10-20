  1. Realting.com
  Израиль
  Тель-Авив
  4. Жилой квартал A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu

Жилой квартал A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu

Тель-Авив, Израиль
от
$1,02 млн
;
10
ID: 34549
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Рупин, 41

О комплексе

Очаровательные маленькие 2 комнаты 40м2 с мамадой * Современное и хорошо сохранившееся здание * Подземная парковка * Близкий пляж и Марина де Тель-Авив

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

