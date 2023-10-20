  1. Realting.com
  4. Жилой квартал A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem

Жилой квартал A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem

Тель-Авив, Израиль
от
$1,49 млн
;
7
ID: 34464
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Bograshov, 21 Teawei

О комплексе

Квартира 3 комнаты - 63 м2 Приятный балкон, чтобы насладиться атмосферой Тель-Авива Расположен на 1 этаже (здание без лифта) Наличие безопасного укрытия (миклата) в здании Полностью отремонтированный архитектором интерьера: высококлассная отделка и оптимизация пространства Редкая и эксклюзивная недвижимость, идеально подходящая для основной резиденции или престижной инвестиции, благодаря своему исключительному расположению. Стоимость: 4 750 000

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Un appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam
Хадера, Израиль
от
$874,665
Жилой квартал Affaire en or
Иерусалим, Израиль
от
$695,970
Жилой квартал Maison individuelle sur un vaste terrain a vendre pres de jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$43,89 млн
Жилой квартал A stunning villa
Иерусалим, Израиль
от
$5,58 млн
Жилой квартал Penthouse duplex a 2 ps du lac
Ашкелон, Израиль
от
$799,425
Вы просматриваете
Жилой квартал A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Тель-Авив, Израиль
от
$1,49 млн
Другие комплексы
Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Жилой квартал Grand 45 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Тель-Авив, Израиль
от
$1,88 млн
Новый для продажи исключительно 7 улица Дизенгофф Рядом с площадью Хабима и бульваром Ротшильдов, в самом центре города Рядом с трамваем Большая просторная квартира Около 110 м2 4,5 номера, включая мастер-люкс с ванной комнатой (возможность создания 5 просторных номеров) Приятная солнечная …
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Иерусалим, Израиль
от
$968,715
Бизнес! Кириат Йовел ограничивает Рамат Шарет, новое здание после Тама 38, вестибюль и лифт, у подножия будущего трамвая и в двух минутах от торгового центра «Малха». Пентхаус 4 номера 80м2 с огромной террасой 80м2 сукка: частично закрытая терраса с электрической верандой на крыше, с видом н…
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал En plein centre ville de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,52 млн
В самом сердце Тель-Авива, недалеко от театра, недалеко от Кикар Хамедина и парка Яркон. Здесь очень красивый проект, предлагающий роскошные услуги интерьера и экстерьера, с выбором квартиры от 2 комнат до пентхауса. С видом на море
Агентство
Immobilier.co.il
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации