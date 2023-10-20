  1. Realting.com
Жилой квартал Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer

Тель-Авив, Израиль
$940,500
ID: 34384
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Mapu, 8

О комплексе

8 улица Мапу Продается исключительно Красивая 2-комнатная квартира полностью отремонтирована! В засекреченном здании, квартира 47 м2 на первом этаже, в 2 минутах от моря. Идеально подходит для инвестиций или основного места жительства.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Раанана, Израиль
Жилой квартал A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Жилой квартал A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Жилой квартал A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Жилой квартал A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Жилой квартал A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Жилой квартал A ne pas manquer bonne affaire calme grand neuf
Раанана, Израиль
от
$1,03 млн
Красивая квартира 118 м2 и терраса 9 м2. Парковка. ориентация юг/запад очень солнечная. Близкая школа Яхвне. Девять никогда не живут. Интересная цена, уступающая ходьбе за красивую поверхность. Очень большая гостиная. 2 ванные комнаты. Декадный вид на парк
Иерусалим, Израиль
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$5,80 млн
В центре Иерусалима, роскошная резиденция очень красивый пентхаус 175 м2 с террасой 62 м Панорамный вид захватывает дух. высота потолка. Двойная парковка + подвал
Нетания, Израиль
Жилой квартал Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Жилой квартал Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Жилой квартал Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Жилой квартал Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Показать все Жилой квартал Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Жилой квартал Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Нетания, Израиль
от
$1,21 млн
Поиск нового проекта в Нетании Mardochee khayat приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании у подножия кикара Проект расположен в самом центре города в самом желанном месте Нетании. Жизнь в проекте девять нетании Характеристики проекта Архитектура жилой башни, соврем…
